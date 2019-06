French News: Le ministère de l’Énergie de la Russie contrôle les travaux d’élimination des conséquences des inondations dans la région d’Irkoutsk

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 28 juin. – Le ministère de l’Énergie de la Russie a pris part à une réunion de la Commission gouvernementale chargée de la prévention et de l’élimination des urgences et de la sécurité incendie sur la question des inondations provoquées par les inondations dans un certain nombre de villages de la région d’Irkoutsk, provoquant la création d’un état d’urgence. approvisionnement en électricité dans 5 districts de la région: Nizhneudinsky (15 localités), Taishet (13 colonies), district de Chunsky (1 commune), district de Tulunsky (11 personnes pp), Surface Tcheremkhovo (4 établissements) en choisissant la sécurité publique désactivés 149 postes de transformation, en raison de dommages désactivé 13 kV lignes de transmission 6-10. L’alimentation en électricité d’environ 17 000 personnes est totalement interrompue.On assiste actuellement à une diminution du niveau de l’eau dans la zone d’inondation et, selon Rosgidromet, une diminution des précipitations est prévue dans les 24 heures à venir. Les spécialistes de l’OJSC «Irkutsk Electric Grid Company» et de l’OGUEP «Oblkommunenergo» ont été impliqués dans des travaux de restauration d’urgence. Un total de 11 brigades, 40 personnes et 11 unités spéciales est impliqué.Les travaux de restauration de l’électricité dans ces régions de la région d’Irkoutsk sont sous le contrôle du ministère de l’Énergie de la Russie et de la Commission gouvernementale pour la prévention et l’élimination des situations d’urgence et la sécurité incendie.

