French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas se rend en quarts de finale des femmes à Rennes

Source: Foreign OfficeFootball connecte, le football est une passion, le football est synonyme de travail d’équipe et de fair-play. Cela est particulièrement vrai pour nos footballeuses allemandes. Forts de leurs succès, ils ont contribué à façonner notre image à l’étranger. La promotion du football féminin dans le monde entier est également l’une des priorités de la Promotion internationale du sport du Ministère fédéral des affaires étrangères. Parce que le sport peut renforcer la confiance en soi des femmes et contribuer ainsi à une plus grande égalité. Je suis impatient d’assister à un match passionnant contre la Suède et je souhaite tout le succès possible à l’équipe allemande! La série de victoires contre la Suède peut durer un moment.

MIL OSI