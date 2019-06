French News: Les négociations intérimaires à Bonn jettent les bases de la prochaine Conférence mondiale sur les changements climatiques – Les réunions du MoCA à Bruxelles devraient, à compter d’aujourd’hui, faire progresser la mise en œuvre de l’Accord de Paris

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation de la construction et de la sûreté nucléaire Du 17 au 27 juin, des représentants gouvernementaux de haut rang se sont réunis à Bonn lors de la conférence d’experts de la CCNUCC pour préciser les règles détaillées de l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

La Conférence d’experts de la Convention-cadre sur les changements climatiques a en outre précisé les règles détaillées de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Les représentants du gouvernement, qui se sont réunis à Bonn du 17 au 27 juin au Secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques, se sont mis d’accord sur une procédure d’évaluation des dommages causés par les changements climatiques et ont mis au point diverses options pour éviter la double comptabilisation des gaz à effet de serre évités sur les marchés internationaux des échanges de droits d’émission. Ces sujets et d’autres seront soumis à la Conférence mondiale sur le changement climatique, qui se tiendra à Santiago du Chili en décembre (COP 25), pour décision. Une réunion ministérielle commence également aujourd’hui à Bruxelles afin de promouvoir la mise en œuvre de l’Accord mondial sur le climat. Le secrétaire d’Etat à l’Environnement, Jochen Flasbarth, participe à l’événement. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “Les attentes vis-à-vis de la politique climatique sont élevées en Allemagne et dans le monde. Il était important pour nous d’avoir solidement préparé la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques au Chili lors des négociations à Bonn à la fin de l’année. Le but est alors de finaliser les éléments manquants de la réglementation de Katowice, les règles applicables aux marchés internationaux d’échange de droits d’émission. Pour nous, il est essentiel que l’utilisation des mécanismes du marché conduise réellement à une réduction des émissions, que les droits ne puissent pas être comptés plusieurs fois et que les mécanismes contribuent au développement durable. Sur le chemin de Santiago, le sommet du secrétaire général des Nations unies à New York en septembre donnera aux dirigeants la possibilité d’envoyer les premiers signaux qu’ils souhaitent présenter en 2020. “Lors de la conférence sur le changement climatique qui s’est tenue l’an dernier en Pologne, une grande partie du programme mondial sur le changement climatique était déjà en cours. Règles détaillées convenues pour la mise en œuvre des obligations découlant de l’accord de Paris. Reste ouverte la question de savoir comment définir les règles du commerce international avec les droits d’émission: à Bonn, les États pourraient s’entendre sur des options, qui seront décidées lors de la prochaine conférence sur le climat au Chili. À Bonn, il a été décidé de procéder à la révision du mécanisme de gestion des pertes et dommages liés au changement climatique (mécanisme international de Varsovie) lors de la CO25. À la lumière des événements extrêmes mondiaux grandissants, cette question revêt une importance croissante, en particulier pour les États insulaires vulnérables et de faible altitude. Le GIEC a précisé dans un rapport spécial de l’année dernière à quel point les effets du changement climatique étaient déjà sévères lorsque le réchauffement planétaire était de 1,5 degrés Celsius. out. Les événements météorologiques extrêmes dans le monde et les vagues de chaleur du début de l’été en Allemagne nous le montrent également. Le rapport montre que tout réchauffement supplémentaire augmente les risques et qu’il devient de plus en plus urgent de mettre en œuvre des efforts concrets et de grande envergure dans tous les secteurs liés au changement climatique. Des discussions approfondies ont eu lieu sur la manière d’intégrer ces résultats dans les négociations et les politiques des États en matière de changement climatique: les rapports des États sur le développement de leurs émissions ont été consultés et les tableaux détaillés de rapports sur l’atténuation, l’adaptation et le soutien au titre de l’Accord de Paris ont commencé à être élaborés développer. En plus des négociations techniques, les délégués ont pu voter sur leurs contributions aux autres conférences: une conférence ministérielle à Bruxelles s’ouvrira aujourd’hui à l’invitation de la Commission européenne, de la Chine et du Canada, sur le renforcement du processus international de protection du climat. des négociations à la mise en œuvre. Les ministres auront également un échange de vues sur le Sommet pour l’action pour le climat, auquel le Secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a invité les chefs d’État et de gouvernement à New York le 23 septembre. Le Climate Action Summit a pour objectif de prendre des mesures plus énergiques contre la protection du climat dans le monde entier. Jusqu’à présent, les objectifs de protection du climat des pays présentés en 2015 dans le cadre de l’Accord de Paris sont encore insuffisants pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius et, si possible, en dessous de 1,5 degrés Celsius. En 2020, les objectifs présentés par les États devraient donc être revus et, si possible, augmentés. En outre, les États devraient présenter des stratégies à long terme décrivant la voie vers la neutralité des gaz à effet de serre d’ici le milieu du siècle.Les négociateurs se réunissent chaque année en mai ou en juin pour préparer les conférences sur le climat de la fin de l’année. Ces négociations intérimaires ont toujours lieu à Bonn, au siège du Secrétariat des Nations Unies pour le climat. Tous les deux ans, le budget du secrétariat pour le climat est négocié lors de la réunion intermédiaire. Cette fois, le budget pour la période 2020-2021 pourrait être décidé.

Importants événements politiques sur le chemin de Santiago: 28. Juin 2019: Conférence ministérielle sur l’action pour le climat (MoCA) invitée par la Chine, le Canada et la Commission européenne30 juin au 1er juillet: Conférence préparatoire d’Abou Dhabi pour le Sommet sur le climat du Secrétaire général des Nations Unies23. Septembre 2019: Sommet pour l’action pour le climat – Sommet du Secrétaire général de l’ONU sur le climat au niveau des chefs d’État et de gouvernement à l’Assemblée générale de New York8. jusqu’au 10 octobre 2019: pré-COP à San José, Costa Rica2. jusqu’au 13 décembre 2019: COP25 à Santiago du Chili

Accord de paris

28.06.2019 | Communiqué de presse n ° 111/19 | La protection du climat

Plus d’informations

MIL OSI