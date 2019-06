French News: Nordhorn dans la fièvre des badges sportifs

Source: DOSBEn raison de l’enthousiasme suscité par le sport lors de la visite des badges sportifs inclus à Nordhorn le 28 juin à Nordhorn, les invités d’honneur peuvent également être infectés.Le ministre de l’Éducation de Basse-Saxe, Grant Hendrik Tonne, le président de la Confédération sportive allemande, le président de la Confédération allemande des sports olympiques (DOSB), Veronika Rücker, a mis sa tenue de sport lors de la tournée des badges sportifs à Nordhorn. Ils ont tous les trois pris part à l’insigne du sport allemand et ont donc respecté le slogan de la manifestation sportive inclusive – “Le sport pour tous”. “Pour moi, le sport est d’une importance primordiale. L’insigne sportif allemand que j’ai déjà déposé à plusieurs reprises, mais à des intervalles irréguliers “, a déclaré Grant Hendrik Tonne peu de temps après l’ouverture officielle dans le centre scolaire Deegfelder. Pour l’après-midi, il avait rendez-vous avec Reinhard Rawe pour le 3000 mètres et Veronika Rücker a également mis ses chaussures de sport. “J’ai grandi ici et eu ma première expérience sportive ici, alors je me sens très liée à Nordhorn”, a-t-elle déclaré avant de se lancer dans le lancer du poids et la corde à sauter. Elle voulait aussi joindre le sprint de 50 mètres. Il était toujours ouvert, si leur emploi du temps le permettait. Elle a remercié au nom du DOSB de KreisSportBund Grafschaft Bentheim et du LandesSportBund Niedersachsen, accompagnés des nombreux bénévoles et assistants, l’organisation réussie du tourstopps.Der “père” du MinisportabzeichensDer, son ancien professeur, lors de l’ouverture officielle sur scène. , L’examinateur de badge sportif du SV Olympia Uelsen a été honoré pour son emploi au service du badge sportif allemand. Il sera lui-même son 40ème badge sportif allemand cette année. Depuis 50 ans, il est impliqué en tant qu’examinateur. Le DOSB et le partenaire thématique de cette année, le réseau fédéral Bürgerschaftliches Engagement (BBE), rendent hommage à un bénévole à chaque étape de la tournée dans le cadre de la campagne “L’engagement, c’est fort!”, Proposée par les organisateurs locaux. KSB Grafschaft Bentheim connaît le travail de Richard Landwehr est très apprécié, notamment en ce qui concerne l’insigne du minisport. Pendant six ans, l’homme de 76 ans et sa fille Rebecca avec Drago, la mascotte des jeunes sportifs, dans les garderies et ont perdu au cours de la période 1 021 badges de sport. Cette année seulement, 259 enfants de moins de 6 ans ont participé. Huit exercices font partie du programme: se balancer sur un banc, grimper sur une boîte, lancer une cible dans une boîte, rouler d’une pente, courir le serpent, l’endurance et sauter d’un cerceau à un autre. “Il ne s’agit pas de performance, les enfants sont sous pression aujourd’hui oui assez, mais le plaisir du mouvement “, a déclaré Richard Landwehr. Tant que la santé continuera, il voudra continuer avec le badge du minisport. Alors fille Rebecca devrait prendre en charge la tâche. L’enthousiasme pour le sport réside dans la famille.Aucune occasion de s’amuser, environ 900 enfants ont participé activement à l’arrêt de la tournée des badges sportifs inclus à Nordhorn dans la matinée et, dans l’après-midi, les organisateurs attendaient à nouveau 300 amateurs de sport. Ils étaient accompagnés d’éminents ambassadeurs sportifs: la conférencière et présentatrice Miriam Höller était l’ambassadrice du badge sportif de la famille d’Ernsting. Frank Busemann, champion olympique d’Atlanta Decathlon en 1986, est sur la route en tant qu’ambassadeur de Kinder + Sport et Danny Ecker, détenteur du record allemand du saut à la perche dans le hall, était présent pour le Sparkassen-Finanzgruppe. Les trois entreprises, comme l’assurance maladie BKK24, sont les promoteurs nationaux de l’insigne du sport allemand. Danny Ecker a relevé un défi sportif très spécial dans l’après-midi. À “Challenge the Champion”, il a participé à 15h au Headis et / ou au headfootball contre un challenger de Nordhorn. Ce que personne ne lui avait dit auparavant: ses adversaires jouent régulièrement à Headis aux côtés du tennis de table au SV Vorwärts Nordhorn (Source: Wirkhaus.berlin).

MIL OSI