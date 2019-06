French News: “Nous devons nous attaquer aux principaux défis maintenant, sinon nous perdrions la cohésion sociale!”

Source: DGB – Conseil fédéral28.06.2019Conclusion finale de la commission “Conditions de vie équivalentes” “Nous devons maintenant relever les défis clés, sinon nous perdrons la cohésion sociale!” Trois questions à Stefan KörzellLe rapport final de la commission “Conditions de vie équivalentes” sera disponible dans quelques semaines. Jusqu’ici, on en sait peu sur le travail de la Commission, les syndicats sont laissés de côté. Stefan Körzell, membre du conseil d’administration de DGB, explique pourquoi nous avons besoin de conditions de vie égales en Allemagne et quels sont les principaux défis à relever.

Pourquoi le gouvernement fédéral s’occupe-t-il de la question de l’égalité des conditions de vie et que pouvons-nous attendre de la Commission? Körzell: Même 30 ans après la chute du mur, nous vivons un fort déséquilibre des chances dans la vie. Que mes conditions de travail soient bonnes, un jardin d’enfants ou un cabinet médical facilement accessible dépend beaucoup de l’endroit où je vis. Cependant, non seulement de nombreuses zones rurales de l’Est sont défavorisées, mais il existe également des régions isolées au nord ou dans la région de la Ruhr, qui présentent divers problèmes. Outre les revenus et les diplômes des parents, le lieu de résidence dépend de plus en plus des possibilités de bien vivre. Cela ne doit pas être! C’est pourquoi il est juste et important que le gouvernement fédéral traite de ce sujet. Toutefois, la discussion de la Commission ne sera ni publique ni transparente. De plus, nous n’avons pas été impliqués en tant que partenaires sociaux, même si nous sommes fermement enracinés dans les régions. Il est à craindre que le rapport final ne veuille bien dire quoi que ce soit et reporte des décisions importantes. Nous devons nous attaquer maintenant aux principaux défis, sinon nous perdrions la cohésion sociale! Quels sont ces défis essentiels? “Körzell: D’une part, cela concerne la fourniture de services publics adéquats, tels que les chemins de fer, les hôpitaux ou les écoles professionnelles. En outre, la promotion future des régions structurellement faibles ne devrait pas être une question essentielle, mais plutôt tenir compte des besoins de toutes les régions défavorisées! Il est crucial que les villes et les communautés puissent également agir. Mais ils doivent aussi être capables de prendre de l’argent entre leurs mains. Cependant, en raison de nouvelles responsabilités, de dépenses sociales élevées ou de changements structurels, de nombreuses municipalités sont tellement paralysées par l’éradication de la dette qu’elles ne peuvent plus accomplir de tâches et d’investissements importants. Les piscines sont fermées et les écoles expirent. Les gens perdent leur confiance dans l’État – à juste titre. Le problème des communes surendettées n’est pas ce qui frappe la Ruhr, bien au contraire. Presque tous les États fédérés sont concernés, en particulier les États de l’Allemagne de l’Ouest tels que NRW, Rhénanie-Palatinat et Sarre. Mais les municipalités de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et de Saxe-Anhalt doivent également “couvrir” leurs ménages régulièrement. C’est la raison pour laquelle nous avons d’abord besoin d’un fonds de remboursement de la dette municipale à l’échelle nationale. La DGB de NRW a déjà demandé un tel modèle dans une lettre au gouvernement de l’état.

Körzell: En tant qu’institution commune des gouvernements fédéral, provinciaux et locaux, un ancien fonds de remboursement de la dette peut d’abord consolider et rembourser les emprunts contractés auprès de municipalités surendettées. Un tel fonds peut le faire car il peut créer de meilleures conditions d’emprunt sur le marché des capitaux que les municipalités individuelles. Mais cela ne signifie pas que le fonds paie simplement et que les communautés seraient libres de toute dette. Tous les niveaux politiques, c’est-à-dire fédéral, étatique et local, doivent participer au remboursement. L’allégement de la dette n’est pas une fin en soi: la marge de manœuvre financière des municipalités profite aux citoyens, aux employés et à l’objectif de conditions de vie égales. Cependant, un ancien fonds de remboursement de la dette ne résout pas à lui seul les déficits de l’offre de biens publics: il détruit l’assiette des recettes des communautés, la marge de manœuvre financière s’évaporant après quelques années. De plus, nous devons impliquer les hauts revenus dans le financement de la communauté, y compris au niveau local. En cas de doute, ils peuvent acheter de l’éducation, de la santé et de la sécurité pendant que tout le monde tombe à l’écart. Pour cela, nous avons besoin d’une réforme de l’impôt sur les successions et sur la fortune, ainsi que de la transformation de la taxe professionnelle en une taxe municipale, qui inclut également les pigistes. Nous appelons donc la Commission Equality Conditions (Conditions de vie égales) à élargir le champ d’action financier des municipalités, car c’est la clé de l’égalité des conditions de vie!

