French News: Prix ​​à l’importation en mai 2019: -0,2% par rapport à mai 2018

Communiqué de presse n ° 246 du 28 juin 2019

Prix ​​des importations, mai 2019-0,1% par rapport au mois précédent -0,2% par rapport au même mois l’année dernière

Prix ​​à l’exportation, mai 2019-0,1 le mois précédent + 0,7% sur le même mois l’année dernière

WIESBADEN – Les prix à l’importation étaient inférieurs de 0,2% en mai 2019 à ceux de mai 2018. En avril 2019, le taux de variation était de +1,4% en glissement annuel et de 1,7% en glissement annuel. Comme indiqué par l’Office fédéral de la statistique (Destatis), les prix à l’importation ont légèrement diminué de 0,1% en mai 2019 par rapport à avril 2019 en moyenne.

La baisse des prix à l’importation par rapport à mai 2018 a été principalement influencée par l’évolution des prix à l’importation de l’énergie. En moyenne, ils étaient 4,1% inférieurs à ceux du même mois de l’année précédente (+ 0,1% sur un mois). Le gaz naturel a eu l’impact le plus important sur le taux de variation de l’énergie, avec une baisse de 16,4%. Le charbon (-10,3%) était également moins cher en mai 2019 qu’en mai 2018. En revanche, le pétrole était 2,7% plus cher qu’il y a un an. L’indice des prix à l’importation hors énergie était en mai 2019 supérieur de 0,3% à celui de mai 2018 (-0,1% par rapport à avril 2019). Si l’on exclut uniquement le pétrole brut et les produits pétroliers, l’indice des prix à l’importation était inférieur de 0,3% au niveau de l’année précédente (-0,2% par rapport à avril 2019).

Les prix des produits intermédiaires importés étaient en moyenne inférieurs de 0,3% au niveau de mai 2018 (-0,4% en glissement mensuel). Entre autres choses, les composants électroniques (-7,8%) ainsi que la fonte en gueuse, l’acier et les ferro-alliages (-3,9%) étaient meilleur marché que le même mois de l’année précédente. En revanche, les prix du minerai de fer (+ 28,1%) et des métaux précieux et semi-finis (+ 9,6%) étaient supérieurs au niveau de mai 2018.

Les produits agricoles importés ont été en moyenne 1,8% plus chers que l’année précédente (+ 0,2% par rapport au mois précédent). Alors que les porcs vivants (+ 31,7%) et les pommes de terre (+ 27,9%) sont devenus nettement plus chers par rapport à mai 2018, les pommes (-17,2%) et le café vert (-6,9%) ont été importés à des prix inférieurs.

Les prix des biens d’équipement importés en mai 2019 étaient supérieurs de 0,3% à ceux de mai 2018. Ils n’ont pas changé par rapport au mois précédent. Alors que les machines (+1,5%) et les voitures et leurs composants (+0,6%) étaient plus chers d’une année sur l’autre, les smartphones (-9,6%) et les tablettes (-7,5%) ont été importés à un prix inférieur à celui de mai 2018 ,

Les prix à l’importation de biens de consommation durables et de biens de consommation ont augmenté de 1,1% en mai 2019 par rapport au même mois de l’année précédente (+0,1% par mois). Les consommables étaient 1,3% plus chers que l’année précédente. Les prix à l’importation de biens durables ont augmenté de 0,7% en moyenne.

Certains changements dans les prix à l’importation en mai 2019:

Indice de prix à l’importation pour

Changement de mai 2019 à mai 2018 en%

Changement de mai 2019 à avril 2019 en%

biens intermédiaires

-0,3

-0,4

y compris:

Le minerai de fer

28,1

3.2

Minerais de métaux non ferreux

6.0

-5,2

biens d’équipement

0,3

0,0

Biens de consommation

0,7

0,2

biens de consommation

1.3

0,2

y compris:

Lait et produits laitiers

1.9

0,0

articles en cuir

2.6

0,2

vêtements

2.7

0,2

énergie

-4,1

0,1

charbon

-10,3

-0,2

Pétrole brut

2.7

3.8

Gaz naturel, brut

-16,4

-6,1

produits pétroliers

-1,5

0,0

Électricité

14.7

5.1

Produits agricoles

1.8

0,2

L’indice des prix à l’exportation était supérieur de 0,7% en mai 2019 à celui de mai 2018. En avril 2019 et mars 2019, le taux de variation annuel était de + 1,3%. Par rapport à avril 2019, les prix à l’exportation ont légèrement diminué de 0,1% en moyenne.

Indices des prix du commerce extérieur

Année / mois

2015 = 100

Changement par rapport à la période de l’année dernière

Variation par rapport au mois précédent

en%

JD = moyenne annuelle- = rien disponible

Indice des prix à l’importation

JD 2015

100,0

-2,8

–

JD 2016

96,7

-3,3

–

JD 2017

100,1

3.5

–

2018 JD

102,7

2.6

–

2018

mai

102,9

2.9

1.5

juin

103,4

4.4

0,5

juillet

103,3

4.8

-0,1

août

103,3

4.8

0,0

septembre

103,7

4.4

0,4

octobre

104,7

4.8

1.0

novembre

103,7

3.1

-1,0

décembre

102,4

1.6

-1,3

2019

janvier

102,2

0,8

-0,2

février

102,5

1.6

0,3

mars

102,5

1.7

0,0

avril

102,8

1.4

0,3

mai

102,7

-0,2

-0,1

pour information:

Indice total sans énergie

101,2

0,3

-0,1

Indice total hors pétrole et produits pétroliers

100,8

-0,3

-0,2

Indice des prix à l’exportation

JD 2015

100,0

0,9

–

JD 2016

99,0

-1,0

–

JD 2017

100,7

1.7

–

2018 JD

101,9

1.2

–

2018

mai

101,8

1.0

0,5

juin

102,1

1.5

0,3

juillet

102,2

1.7

0,1

août

102,4

2.1

0,2

septembre

102,4

1.9

0,0

octobre

102,6

2.0

0,2

novembre

102,5

1.7

-0,1

décembre

102,1

1.3

-0,4

2019

janvier

102,2

1.1

0,1

février

102,3

1.3

0,1

mars

102,4

1.3

0,1

avril

102,6

1.3

0,2

mai

102,5

0,7

-0,1

Des informations détaillées sur les statistiques des prix à l’importation et à l’exportation sont disponibles dans Fachserie 17, Rangée 8.1 et Série 8.2.

De longues séries chronologiques peuvent aussi être via la table Prix ​​des importations (61411-0006) et Prix ​​à l’exportation (61421-0006) dans la base de données GENESIS-Online.

