French News: Prix ​​des services du 1er trimestre 2019: +1,8% par rapport au 1er trimestre 2018

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 247 du 28 juin 2019

WIESBADEN – Le prix à la production Les services en Allemagne ont augmenté de 1,8% au 1er trimestre 2019 par rapport au 1er trimestre 2018. Comme le rapporte l’Office fédéral de la statistique (Destatis), les prix ont augmenté dans la plupart des secteurs. Les hausses de prix les plus fortes ont été comparées au premier trimestre de 2018 dans les secteurs économiques “Transport et entreposage” et “Services administratifs et de soutien”, chacun représentant 2,7%. Globalement, les prix à la production pour les services ont augmenté de 0,3% par rapport au 4ème trimestre 2018.

Dans le secteur des transports et entreposage, les prix à la production ont augmenté de 2,7% au premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

Les hausses de prix les plus importantes ont été enregistrées dans le secteur du transport de marchandises par route, de 3,8% dans le secteur des transports et de 3,4% dans le secteur des expéditions. Les fortes hausses de prix enregistrées au premier trimestre de 2019 s’expliquent notamment par la hausse du péage pour poids lourds à compter du 1er janvier 2019 et par la hausse des coûts de personnel et des prix du diesel. Dans l’aviation, les prix n’ont augmenté que de 0,1% par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Légère augmentation des prix à la production dans le secteur de l’information et de la communication de 0,5% au premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

Dans le secteur des télécommunications, les prix ont légèrement augmenté de 0,6%. De même, les prix dans le secteur des services informatiques ont augmenté de 0,5%. Seulement dans le secteur de l’informatique, de l’hébergement et similaires, les prix des portails Web ont diminué de 0,8% par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Dans le secteur “Services de freelance, scientifiques et techniques”, les prix à la production du premier trimestre de 2019 étaient supérieurs de 1,6% à ceux du premier trimestre de 2018.

Dans le même temps, les prix dans le secteur de l’architecture et de l’ingénierie ont augmenté le plus, à 2,0%. Dans les autres secteurs de l’économie, les hausses de prix ont été un peu plus modérées, allant de 0,5% à 1,6%.

Dans le secteur des services administratifs et de soutien, les prix à la production du premier trimestre de 2019 étaient supérieurs de 2,7% à ceux du premier trimestre de 2018.

À 3,8%, la hausse des prix était la plus élevée du marché du travail. L’augmentation des prix au premier trimestre de 2019 est principalement imputable à l’ajustement régulier des salaires annuels des spécialistes et des dirigeants à négocier. Il y a eu également de fortes augmentations de prix dans le secteur de la sécurité privée et des services de sécurité (+ 3,2%), le crédit-bail de main-d’œuvre (+ 2,8%) et le nettoyage des bâtiments, des routes et des transports (+ 2,4%). Ces évolutions de prix résultent, entre autres, de conventions collectives dans ces secteurs.

Indice des prix à la production pour les services en Allemagne au premier trimestre 2019

Indice total / index partiel

pondération

Indice2015 = 100

Variation par rapport au trimestre de l’exercice précédent

changement séquentiellement

dans ‰

en%

indice global

1000

103,5

1.8

0,3

Trafic et stockage

341,08

103,6

2.7

0,4

Transport de marchandises par chemin de fer

11,33

103,5

1.2

1.0

Transports de marchandises par route, déménagements

60,90

105,1

3.8

1.8

Transport de passagers et de fret par voie maritime et côtière

46,75

99,6

2.8

-4,1

aviation

36,06

95,8

0,1

-1,8

entreposage

20,24

103,8

2.0

1.2

la manutention des marchandises

6.03

102,2

0,9

0,6

transport maritime

100,96

105,8

3.4

1.6

Autres services postaux, de courrier et express

58,81

106,4

2.6

1.4

Information et communication

298,01

100,3

0,5

0,5

Logiciel de publication (sans jeux informatiques)

7,46

100,8

0,0

0,0

télécommunications

98,15

99,6

0,6

0,2

Services de technologie de l’information

172,07

100,8

0,5

0,7

Traitement de données, hébergement et autres, portails Web

14,37

96,7

-0,8

-0,9

Bureaux de correspondance et de presse, services de recherche

5,96

102,7

1.0

0,6

Services indépendants, scientifiques et techniques

267,45

104,7

1.6

-0,4

conseils juridiques

33,67

104,2

1.3

1.0

Audit et conseil fiscal, comptabilité

39,92

105,2

1.4

1.2

Relations publiques et conseil en gestion

42,19

102,9

0,9

0,7

Bureaux d’architecture et d’ingénierie

95,28

106,0

2.0

1.0

Enquêtes techniques, physiques et chimiques

15,27

104,3

1.6

1.0

publicité

37,10

103,8

1.6

-8,1

Etudes de marché et d’opinion

4.02

101,5

0,5

0,6

Services administratifs et de soutien

93,46

109,4

2.7

1.3

Médiation du travail

5,08

111,6

3.8

3.2

Embauche de travailleurs

50,85

109,4

2.8

0,6

Sécurité privée et services de sécurité

9,88

111,7

3.2

2,5

Nettoyage des bâtiments, des routes, des transports

27,65

108,3

2.4

1.9

On trouvera dans les tableaux des données détaillées et des séries chronologiques détaillées sur les indices des prix à la production pour les services Prix ​​du producteur pour les services (61311) dans la base de données GENESIS-Online.

Vous pourriez aussi être intéressé par cette

MIL OSI