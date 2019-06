French News: Si le quai a des trous …

Source: NABU – Association pour la conservation de la nature en AllemagneLe virus du cuir (Coreus marginatus) dans le portrait

Les insectes du cuir portent bien leur nom, car la structure de la surface de leur corps et la couleur de base brune aux tons noirs les font ressembler au cuir. Surtout au bord des rivières et des prairies humides, ils doivent être observés en grand nombre.

Des punaises sur une feuille de saphir – Photo: Helge May

Appariement d’insectes en cuir – Photo: Helge May

Nymphe en cuir – Photo: Helge May

Larve d’insecte en cuir – Photo: Helge May

La couleur de corps prédominante des bogues en cuir est marron. Ils mesurent jusqu’à 16 millimètres, sont allongés et plus larges vers l’arrière. Le dernier segment du corps est de couleur fortement sombre. Les marges des ailes sur les côtés du bogue sont larges et lui donnent donc son deuxième nom commun, Randwanze. En prenant souvent des bains de soleil, les animaux sont généralement brun foncé à noirs à la fin de l’automne.Lebenweise et occurrences En Allemagne, il existe environ 900 types différents de punaises. En Europe, il en existe environ 3000, voire 40 000 dans le monde. Le virus du cuir très répandu vit sur différentes plantes de dock et de renouée. Elle aime rester au-dessus des plantes pour sucer les plantes. Sur ces espèces végétales, une ponte a également lieu.

Bon à savoir: entre le milieu et l’arrière-train, tous les insectes ont de petites glandes puantes. Ces sécrétions (phéromones) sont utilisées pour communiquer pour signaler: prêt à s’accoupler ou prêt à se battre avec une personne du même âge. Que puis-je faire? Dans le jardin, il aide les animaux à planter des plantes typiques du Knöterich et d’Ampfersorten sous forme de petits couvre-lits. En conséquence, les animaux ont non seulement la possibilité de se nourrir eux-mêmes, mais ils pondent également les œufs de la génération suivante sur les plantes fourragères.

C’est au menu Les insectes ont des pièces buccales très stables qui leur permettent d’ouvrir les plantes solides pour les sucer. Les pièces buccales en forme de tige sont étendues et un petit trou est creusé dans la surface de la plante. Les animaux adultes préfèrent les jus de fruits des fruits immatures de leurs plantes hôtes. Ceux-ci peuvent être des framboises et des mûres. Les punaises du cuir sucent aussi les haies, les vivaces, les chardons et l’épilobe. Sur les plantes restent des taches rouges circulaires. Les jeunes larves sucent les feuilles des plantes.

