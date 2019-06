French News: T. Kusayko: La sélection des technologies les plus efficaces en matière de santé est une exigence objective d’aujourd’hui

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a pris la parole à la conférence scientifique et pratique internationale “Développement de l’évaluation des technologies de la santé dans les pays de la CEI”.

Tatyana Kusayko Kusayko Tatiana Alekseyevna, représentante de l’organe gouvernemental législatif (représentant) de la région de Mourmansk, a pris la parole à la Conférence scientifique et pratique internationale “Développement de l’évaluation des technologies de la santé dans la CEI Moscou

Selon la sénatrice, la conférence annuelle est devenue une plate-forme faisant autorité pour les discussions et l’échange d’expériences sur le développement du système d’évaluation des technologies de la santé.Tatyana Kusayko a noté qu’avec le développement rapide des technologies médicales, les coûts de la santé augmentaient presque partout dans le monde. «En Russie, ces dépenses ont plus que triplé ces dix dernières années. Aujourd’hui, tous les pays souhaitent améliorer l’efficacité des investissements dans les soins de santé, et toute l’expérience internationale suggère que la mise en place d’un système d’évaluation des technologies de la santé devient un mécanisme essentiel pour atteindre cet objectif. “

Selon le parlementaire, la recherche du modèle optimal pour évaluer et sélectionner les technologies les plus efficaces est une exigence objective de nos jours. «Les gouvernements de tous les pays économiquement développés du monde reconnaissent la nécessité de créer et de structurer une institution chargée d’évaluer les technologies de la santé afin d’étayer les décisions de gestion, d’accroître la disponibilité de nouvelles méthodes de traitement et de limiter les coûts des soins de santé.» «Fin 2014, la loi sur la circulation des médicaments» à l’initiative des sénateurs, le concept d ‘«évaluation complète des médicaments» a été introduit, qui devrait être utilisé dans la sélection des médicaments pour la santé publique. kupok. En travaillant en étroite collaboration avec la communauté des experts et en s’appuyant sur les avis de spécialistes, nous continuerons de contribuer à la création d’un cadre juridique pour la mise en place d’un système d’évaluation dans tous les domaines de la santé », a conclu Tatiana Kusayko. Après la conférence, une résolution contenant les propositions appropriées a été adoptée. participation de représentants d’organismes gouvernementaux fédéraux et régionaux, de l’Organisation mondiale de la santé, de ministères de la santé et de caisses de maladie des pays CEI, Collège économique eurasien, organisations étrangères et internationales.

