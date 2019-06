French News: Tendance positive dans l’ascension BAföG 2018

Source: Ministère fédéral de l’Education et de la Recherche, ministre fédérale de l’Education, Anja Karliczek: “L’Ascension BAföG apporte une contribution importante à la sécurisation des jeunes professionnels et cadres en Allemagne. La forte demande montre à quel point notre contribution à la formation professionnelle est cruciale. Je suis particulièrement heureux qu’un nombre croissant de femmes cherchent un soutien. Le moment est maintenant venu de poursuivre ce chemin avec succès. Après tout, le développement montre que de plus en plus de travailleurs utilisent le «BaföG» pour investir dans leur formation et leur éducation. Un soutien financier leur permet de développer leur carrière, de développer leurs compétences et, le cas échéant, d’assumer des fonctions de direction. Les statistiques annuelles de l’Office fédéral de la statistique pour l’année 2018 montrent clairement que l’année dernière, environ 167 000 personnes ont été accompagnées, soit une augmentation de 1,6%. correspond à l’année 2017. En particulier, la proportion de femmes a augmenté de 6,3% pour atteindre environ 62 000. Le nombre d’éducateurs subventionnés a également augmenté de 17% pour atteindre environ 27 711. Ainsi, la proportion de femmes parmi les groupes financés par l’ABGG est maintenant d’un tiers. “L’éducateur diplômé d’Etat” est la cible de promotion la plus populaire de l’Ascension-BAföG en 2018. Suivi du «maître industriel certifié” avec 11 434 bénéficiaires. L’évolution montre que les ajustements initiés avec la réforme de l’ascension BAföG en 2016 ont été couronnés de succès. L’un des objectifs de la réforme était de rendre encore plus attractif le programme d’avancement BAföG et, surtout, d’améliorer les conditions de financement des personnes souhaitant promouvoir les soins sociaux et de santé, afin d’attirer davantage de spécialistes dans ces domaines. être encore élargi. Le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) et les États fédéraux souhaitent utiliser un changement de BAföG en cette période électorale pour améliorer considérablement leurs performances et, surtout, pour apporter des ajustements qui soulagent davantage les personnes intéressées par la formation continue avec leurs familles. De la part du BMBF, 350 millions d’euros supplémentaires sont prévus pour le seul novella.

MIL OSI