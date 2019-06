French News: Trois médailles d’argent et une de bronze pour les canoéistes allemands

Source: DOSBAvec quatre médailles, la dernière journée de canoë-kayak des deuxièmes Jeux européens s’est terminée pour l’équipe allemande, tandis que la dernière journée de canoë-kayak des deuxièmes Jeux européens pour l’équipe allemande s’est terminée par quatre médailles. La première plaque portait le K4 masculin. Ils voulaient de l’or mais pouvaient aussi se réjouir de la médaille d’argent. Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher et Max Lemke n’ont eu à battre que le K4 russe en kayak quad lors des deuxièmes Jeux européens à Minsk sur la distance de 500 mètres, qui a eu plus de vitesse dans les derniers mètres. “C’était certainement des conditions difficiles. Dans un tel vent, nous n’avons pas conduit un quatre. Mais c’était très serré et cela nous redonne à l’entraînement la minutie nécessaire pour le rendre meilleur à la Coupe du Monde “, a déclaré Tom Liebscher. Quoi qu’il en soit, le quatuor allemand se concentre sur la Coupe du monde. C’est à propos de la qualification olympique. “Notre objectif est d’avoir la bonne médaille autour de Tokyo à Tokyo l’année prochaine. Nous avons tout mis en dessous “, a déclaré Rendschmidt. Peu de temps après les médailles espérées, deux bateaux allemands ont passé la matinée. Le C2 féminin avec Lisa Jahn et Ophelia Preller, le K4 féminin avec Sabrina Hering-Pradler, Franziska John, Caroline Arft et Tina Dietze ont terminé quatrièmes. Dans l’après-midi, cependant, les as de DKV ont encore battu. Lisa Jahn, qui n’a changé que de kayak en Canadien pendant quelques années, a remporté plus de 200 mètres d’argent en C1. Jahn est donc un candidat chaud pour conduire sur cette route à Tokyo, lorsque le C1 des femmes de plus de 200 mètres olympiques pour la première fois. Immédiatement après, Tina Dietze et Franziska John sont également passés à l’argent. Cependant, dans des conditions extrêmement difficiles, il a pris d’assaut et a plu violemment. “Nous ne pouvons pas nous souvenir d’avoir couru dans de telles conditions auparavant”, a déclaré John après la course. Max Hoff, qui a remporté la médaille de bronze à la dernière course de 5000 mètres, a été récompensé par la médaille d’argent.La lutteuse Nina Hemmer a été récompensée par le lutteur de bronze libre Nina Hemmer a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 53 kg. Face au Turc Zeynep Yetgil, elle a gagné avec 2 points sur 0. “Je suis allé là-bas et je voulais gagner une médaille et je suis vraiment heureux que cela fonctionne”, a déclaré Hemmer. Elle était nerveuse avant le début des Jeux européens. Hemmer a décrit son état d’esprit, mais avant le combat pour le bronze, elle avait retrouvé le jeu nécessaire. Dans un duel serré, elle n’a plus laissé aucune chance à la femme turque d’égaliser son avance. Combat à trois positions: l’artilleur Jolyn Beer a huit ans Toujours elle secouait la tête, levait la main, impuissante, ou regardait l’entraîneur par-dessus son épaule. Où était la bonne forme de qualification? En huitième position, Joly Beer a clairement remporté la médaille et les quotas pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo en tant que première place. Mais dès le premier coup, la sécurité avait disparu. Cela n’a pas changé après s’être agenouillé et couché debout, alors elle est partie la première. Et cherchait en vain des explications: était-ce peut-être une pression supplémentaire de pouvoir obtenir ici un autre Olympiaplatz fixe pour les tireurs allemands? Car Jolyn Beer n’aurait que les concurrents de l’Autriche (sixième en finale) et de la Serbie (quatrième) derrière. La déception était encore plus grande. La deuxième tireuse allemande Isabella Straub s’est retirée lors de la qualification en tant que 22. Les tireurs de skeet n’ont pas accès à la finale. Sven Korte a terminé 14ème, Katrin Wieslhuber 18.Yvonne Li est dans les quarts de finale de badmintonYvonne Li a atteint le tour suivant avec une victoire 2 à 1 contre Estin Kuuba. Après que Li ait dû donner un set au deuxième set pour la première fois de ce tournoi, elle a pu augmenter au troisième tour et l’a clairement emporté derrière avec 21:11. En quarts de finale, elle rencontre la Russe Kosetskaya. Le double masculin allemand Lamsfuß / Seidel a toutefois failli échouer. Il a perdu 1: 2 contre les Pays-Bas. L’Allemand mixte Lamsfuß / Herttrich a profité d’une base israélienne et sera demain en quart de finale. Tennis de tableL’équipe féminine allemande, à l’instar des hommes allemands, a remporté son premier tour dans la compétition par équipes. Source: DOSB

MIL OSI