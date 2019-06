French News: Une autre bonne année cerise en 2019: la récolte devrait atteindre 62 200 tonnes

Les cerises douces sont cultivées dans tout le pays sur une superficie de plus de 6 000 hectares, dont 46% (un peu moins de 2 800 hectares) sont concentrés dans le Bade-Wurtemberg. La région des cerises acides dans le pays couvre un peu moins de 1 900 hectares. Les régions fédératives les plus importantes sont la Rhénanie-Palatinat avec 560 hectares et la Saxe avec 440 hectares.

La récolte de cerises douces sera 8% plus élevée en 2019, probablement autour de 47 700 tonnes, par rapport à l’année précédente. En revanche, avec 14 500 tonnes, on prévoit une récolte de cerises acides de 9% inférieure à celle de 2018. La récolte attendue de cerises douces en 2019 devrait être de 51% supérieure à la moyenne des 10 dernières années en raison des conditions météorologiques favorables du printemps, tandis que la récolte de cerises acides sera également inférieure en raison de la diminution constante de la superficie environ 16% sous la moyenne des dix dernières années.