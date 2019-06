French News: Utiliser les surplus du fonds de pension pour augmenter plus fortement la pension

Source: La gauche “L’augmentation de la pension le 1er juillet de 3,18% à l’ouest et de 3,91% à Pâques est bien inférieure aux possibilités. La coalition de retraités rouge-noir doit enfin reconnaître l’échec des pensions Riester et en tirer les seules conséquences réelles: le niveau de pension de la pension légale doit être relevé à 53% et la “pension de base” des bas salaires immédiatement introduite, explique Matthias W. Birkwald , porte-parole du groupe DIE LINKE en matière de politique des retraites. Birkwald a ajouté: “En raison du bon développement de l’emploi, de la hausse des recettes et loin derrière les dépenses de pension restantes, l’assurance pension uniquement l’année dernière a dégagé un excédent de 4,4 milliards d’euros. Au total, le fonds de pension est très bien rempli avec 38,2 milliards d’euros. Là encore, il reste encore beaucoup à faire lorsque nous introduisons enfin un salaire minimum légal d’au moins douze euros et respectant la pauvreté et que nous luttons contre le travail précaire. Si nous finançons maintenant la taxe de «pension de la mère», détourner la promotion absurde de Riester vers la pension légale et augmenter modérément le taux de cotisation historiquement bas serait largement suffisant pour un niveau de pension de 53% dans le fonds de pension. Ensuite, à compter du 1 er juillet, la pension dite standard de 1441,35 euros augmenterait non seulement de 46 euros, mais de 194,53 euros et s’élèverait ainsi à 1635,70 euros. Ce serait socialement équitable et financée à long terme. En dépit de toutes les prophéties pessimistes selon lesquelles les réductions de pensions des 15 dernières années étaient justifiées, l’Office fédéral de la statistique a annoncé cette semaine une augmentation annuelle du taux de natalité et de la population. 90% des immigrants arrivés dans notre pays depuis 2014 avaient moins de 40 ans, plus du tiers avaient même moins de 20 ans et 15% des retraités avaient un passeport étranger. Si nous intégrons plus efficacement les migrants sur le marché du travail, ils amortiront considérablement les changements démographiques. Même aujourd’hui, les migrants contribuent plus au financement de l’État providence qu’ils ne le prétendent. “

MIL OSI