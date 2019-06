French News: Vladimir Poutine est arrivé au Japon pour participer au sommet du G20

Source: Président de la Russie – Kremlin

En outre, le chef de l’Etat russe aura plusieurs contacts bilatéraux, notamment avec les présidents sud-africain, américain, français, sud-coréen, turc et égyptien, le Premier ministre britannique, le chancelier fédéral allemand et le prince héritier d’Arabie saoudite. Les pays membres du G20 et les pays invités, ainsi que les dirigeants d’organisations internationales de premier plan, aborderont des thèmes tels que l’économie et les finances mondiales, le commerce et les investissements mondiaux, l’innovation et la numérisation, les marchés du travail et les entreprises. Santé, développement durable, infrastructures, énergie, climat et protection de l’environnement. Les accords clés seront précisés dans la déclaration finale du sommet et le 29 juin, la visite de travail du président russe au Japon aura lieu. Lors des entretiens entre Vladimir Poutine et le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe Abe Shinzo, le Premier ministre du Japon envisage de débattre de questions d’actualité concernant la coopération russo-japonaise et le programme international. En outre, les dirigeants prendront la parole lors de la cérémonie de clôture de l’Année de la Russie au Japon et de l’Année du Japon en Russie.

