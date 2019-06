French News: Y. Vorobyov: Les contacts interparlementaires russo-arméniens ont été et restent intenses

Source: Russie – Conseil de la fédération

La 31e réunion de la Commission interparlementaire pour la coopération du Conseil de la fédération et de l’Assemblée nationale du Conseil de la République de la République d’Arménie s’est tenue à Moscou.

La 31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et du Conseil de la République a été accueillie par le vice-président du Conseil de la Fédération, le coprésident de la partie russe de la commission, M. Yuri Vorobyov. Yury Vorobiev, représentant de l’autorité législative (représentante) de l’oblast de Vologda «Les contacts interparlementaires russo-arméniens ont toujours été et restent très intenses», a déclaré Yuri Vorobev.

Voir aussi

Il s’est dit confiant que la coopération interparlementaire entre la Russie et l’Arménie bénéficierait d’un élan supplémentaire en vue d’une expansion future, contribuerait au développement qualitatif et au renforcement des relations d’amitié et d’alliance entre les deux pays. “Un bon format pour un dialogue ouvert et compétent sur toutes les questions d’actualité des relations russo-arméniennes est: réunions conjointes des comités législatifs compétents. Des visites mutuelles de nos délégations parlementaires sont effectuées. Il est gratifiant qu’après la formation d’une nouvelle composition du parlement arménien, cette tendance positive se soit poursuivie “, a déclaré le Vice-président du Conseil de la Fédération. Selon Youri Vorobyov, les organisations publiques, dont les activités peuvent être considérées comme une manifestation de” diplomatie civile “, peuvent jouer un rôle important dans le développement des relations bilatérales, jouer un rôle de plus en plus important dans l’instauration d’une interaction efficace entre les pays.

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie2 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie3 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie4 du 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie5 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie6 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie7 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie8 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie9 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie10 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie11 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie12 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie13 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie14 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie15 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie16 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie17 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie18 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie19 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie20 sur 21

31e réunion de la Commission interparlementaire sur la coopération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie21 sur 21

«Outre les relations interparlementaires proprement dites, l’activité d’organisations publiques exprimant l’opinion de personnes qui ne peuvent pas se démarquer des processus objectifs de rapprochement de nos États et de nos peuples contribue à renforcer notre coopération. et questions d’actualité et problèmes de notre temps: de la coopération dans le domaine de la culture et du sport à l’action décisive contre les tendances négatives de la relation.

Yuri Vorobyev a souligné l’intérêt des jeunes de Russie et d’Arménie pour la construction de liens d’amitié

Un autre facteur influençant positivement le développement des relations bilatérales, le vice-président du Conseil de la fédération a appelé la coopération des jeunes. Yuri Vorobyov a souligné l’intérêt des jeunes de Russie et d’Arménie pour la construction de liens amicaux. «À la fin de l’année dernière, nos jeunes se sont réunis pour élaborer des recommandations communes en vue de l’élaboration de la Stratégie de coopération internationale de la jeunesse des États membres de la CEI jusqu’en 2030. Une bonne tradition est de tenir le Forum de la jeunesse russo-arménien. Je pense que de telles plates-formes de discussion constituent le vecteur de la coopération des jeunes, forment un espace pour le développement du dialogue interculturel et de l’interaction humanitaire de la jeune génération des deux pays. »Le vice-président du Conseil de la fédération s’est déclaré confiant que la coopération entre la jeunesse russe et arménienne puisse donner un nouvel élan à la coopération. Le ministre des Communications, Yuri Vorobyev, a informé que la Chambre des jeunes législateurs fonctionnait sous le Conseil de la fédération et que le Parlement de la jeunesse fonctionnait sous la Douma ment. Le vice-président du Conseil de la fédération a suggéré de se joindre aux travaux des représentants de la commission de la Chambre publique de la Fédération de Russie chargée de la jeunesse, du développement du volontariat et de l’éducation patriotique.Yuri Vorobyev s’est dit confiant que le programme russo-arménien d’actions communes signé dans le domaine du tourisme pour 2019-2021 inciterait au développement. contacts, contribueront à la formation de personnel professionnel, à l’échange de spécialistes.Les parties ont approuvé un nouveau plan de travail de la Commission interparlementaire, qui Il a défini les perspectives de travail pour les deux prochaines années et approuvé une nouvelle édition du règlement de la Commission. Conformément à ces dispositions, il est devenu possible de créer des organes consultatifs publics au sein de la Commission, dans lesquels des personnalités publiques, des experts, des scientifiques – des spécialistes hautement qualifiés dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, ainsi que des représentants d’entreprises, d’organisations publiques et d’organisations de jeunesse. La version mise à jour du règlement contient également une référence aux documents fondamentaux bilatéraux et multilatéraux selon lesquels la commission exerce ses activités. Selon le règlement mis à jour, il est proposé que la commission interparlementaire se réunisse au moins une fois par an. Cette formulation est souple dans la mesure où elle permet de tenir les réunions du comité intergouvernemental selon les besoins, en complétant de manière appropriée l’ordre du jour et en prenant des décisions détaillées aux réunions précédentes. L’ordre du jour de la réunion comprenait également les questions «Sur le rôle des institutions publiques de la Russie et de l’Arménie dans le développement des relations bilatérales», « Sur les résultats de la visite de la délégation du Conseil de la défense et de la sécurité du Comité de la fédération aux unités militaires et aux unités des forces armées de la Fédération de Russie déployées sur le territoire de l’Arménie ». Le premier vice-président de la commission des affaires étrangères de la commission des affaires étrangères, Vladimir Dzhabarov Dzhabarov, Vladimir Mikhailovich, le représentant de l’organe législatif (représentant) des autorités de l’État dans la région autonome juive et le président du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la fédération, ont présenté des rapports sur ces sujets. Bondarev, Viktor Nikolayevich, représentant de l’organe exécutif du pouvoir d’Etat de la région de Kirov, ont pris note des propositions à l’ordre du jour de la 32e réunion de la commission interparlementaire, Alen Simonyan, coprésident de la partie arménienne de la commission interparlementaire, vice-président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, a pris la parole lors des discussions. , Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Arménie en Russie, Vardan Toganyan, vice-président de la Commission D de la Douma d’Etat pour les affaires de la CEI, l’intégration eurasienne et les compatriotes, coprésident suppléant de la partie russe de la commission interparlementaire Viktor Vodolatsky, membre du comité permanent des relations extérieures de l’Assemblée nationale arménienne Anush Begloyan, président de l’Union pan-russe des arméniens, Ara Abrahamyan, présidente de la société russe à l’organisation publique régionale «Société culturelle nationale arménienne« Ekhpairutyun »(Fraternité) Vagarshak Soghomonyan, présentez et les organisations régionales de la Commission interparlementaire arméno-russe sotrudnichestvu.Rabota ont repris après une interruption de près de deux ans. Les parties russe et arménienne ont formé leurs nouvelles parties de la commission.

MIL OSI