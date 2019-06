Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Konferencja pn. „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce”

3 lipca 2019 roku (środa) o godz. 10.00 w Belwederze Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski weźmie udział w konferencji pn. „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach projektu „Startupy w Pałacu”. Konferencja jest jednym z elementów projektu „Startupy w Pałacu”, którego celem jest wsparcie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju. Organizatorami są Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 2 lipca 2019 roku (wtorek) do godz. 9.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/startupy.

Source: President of Poland in Polish