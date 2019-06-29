Встреча с Наследным принцем, главой Минобороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин встретился с Наследным принцем, Министром обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Встреча состоялась на полях саммита «большой двадцатки».

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В.Путин: Ваше Высочество, мы еще вчера с Вами начали обсуждать некоторые вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Рад возможности сегодня в спокойном рабочем режиме поговорить по нашим двусторонним проблемам, вопросам, представляющим взаимный интерес в регионе и в международных делах.

Прежде всего хотел бы сказать, что уверен – переход председательства в «Группе двадцати Краткая справка Группа двадцати (Group of Twenty – G20) » к Саудовской Аравии в конце года, безусловно, будет способствовать решению вопросов, которыми «двадцатка» занимается и которые являются приоритетными в международных делах.

Со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, чтобы вас поддержать в ходе вашего председательства.

Хочу передать благодарность его Величеству Королю за приглашение посетить Саудовскую Аравию. Как и договаривались, осенью этого года, надеюсь, этот визит произойдет.

И рад возможности обменяться с Вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках. Она, в значительной степени, благодаря Вашим настойчивым усилиям, развивается и приносит свои положительные результаты.

Рад встрече и возможности переговорить с Вами по всем вопросам, по всем проблемам.

Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд (как переведено): Спасибо большое, господин Президент.

Хотел бы передать приветствие Хранителя двух святынь Короля Сальмана. Мы хотим сказать, что всегда приветствуем Ваш визит.

Последние годы в двусторонних отношениях происходит динамичное развитие не только в политической, но и экономической, военный, культурный и в сфере безопасности.

Думаю, чем больше будем встречаться, тем больше будем находить возможности для дальнейшего развития.

Слава Богу, у нас образуется взаимное доверие. Будем работать дальше на благо наших двусторонних отношений.

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