Итоговое заседание «Группы двадцати»

Source: President of Russia – Kremlin

Лидеры государств «большой двадцатки» Краткая справка Группа двадцати (Group of Twenty – G20) обменялись мнениями о текущей экономической ситуации в мире, обсудили вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций, возможности для стимулирования мирового экономического развития.

Состоялась дискуссия об актуальных направлениях инновационной деятельности, последних тенденциях в развитии цифровой экономики и искусственного интеллекта, трансграничном перемещении данных, обеспечении безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые договорённости зафиксированы в итоговой декларации саммита.

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