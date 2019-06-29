Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

29 октября – 3 ноября 2019

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, Актовый и Петровский залы, ауд. 70; Менделеевская линия, д. 5, ауд. 50, 79, 84, 86, 99, 100, 103, 105, 107, 109

В СПбГУ пройдет Первый петербургский международный исторический форум — 2019.

Программа

30 октября

10:00–13:00 Открытие форума. Пленарное заседание: «2019 год в истории России»

13:00–14:00 Перерыв

14:00–18:00 Пленарное заседание: «2019 год в истории мира»

31 октября

10:00–18:00 Секционные заседания по древней истории, средневековой истории и истории раннего нового времени (до XVIII в.). Отечественная и всеобщая история

1 ноября

10:00–18:00 Секционные заседания по истории нового и новейшего времени (XIX-XX вв.). Отечественная и всеобщая история

2 ноября

10:00–13:00 Круглый стол по актуальным проблемам развития исторической науки в XXI веке

14:00–17:00 Заключительное пленарное заседание. Закрытие форума

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