Россияне сохраняют первое место в общекомандном зачёте II Европейских игр

Source: Russia Ministry of Sport

28 июня в Минске (Республика Беларусь) на II Европейских играх разыграно 12 комплектов наград. Актив сборной России пополнился девятью медалями: одной золотой и восемью бронзовыми.

«Золото» выиграли велогонщики Глеб Сырица, Никита Берсенев, Лев Гонов и Иван Смирнов в командной гонке преследования на треке.

Бронзовые награды завоевали Мария Кузнецова (борьба, до 62 кг), Дарья Абрамова (бокс, до 57 кг), Анастасия Белякова (бокс, до 60 кг), Дарима Сандакова (бокс, до 75 кг), Дарья Шмелёва (велотрек, кейрин), Дмитрий Мухомедьяров (велотрек, гонка по очкам), Владимир Иванов / Иван Созонов и Екатерина Болотова / Алина Давлетова (бадминтон, парный разряд).

По итогам семи медальных дней сборная России сохраняет первое место в общекомандном зачёте с 33 золотыми, 16 серебряными и 32 бронзовыми медалями. На втором месте – белорусы (21-14-24), третьи – итальянцы (10-9-8).

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта принимают участие около 4000 атлетов из 50 стран.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с новыми наградами Игр и желает новых успешных достижений и побед!

Фото: Андрей Голованов, Наталья Пахаленко / Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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