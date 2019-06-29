Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность

Source: Saint Petersburg State University in Russian

В этом году форум ставит перед собой две серьезные цели: содействовать развитию российско-латиноамериканских отношений в условиях перехода от биполярного к многополярному миру и сформулировать новые подходы к исследованиям ибероамериканской проблематики.

Программа форума

Магистральные темы предстоящего форума — региональная политическая и экономическая интеграция, а также роль Китая, США, Европейского союза и России в экономических процессах Латинской Америки. Кроме того, значительное место отводится исторической проблематике. Так, отдельные мероприятия форума будут посвящены 200-летию открытия Антарктиды и влиянию на страны Ибероамерики Коминтерна, столетие с момента создания которого отмечается в 2019 году.

Тема политических процессов будет представлена на площадках форума, посвященных анализу эволюции политических систем Латинской Америки, партийно-политическому развитию, феномену левого и правого поворотов.

«Безусловно, особое внимание мы планируем уделить вопросу эволюции и состояния российско-ибероамериканских отношений, — рассказал профессор СПбГУ, сопредседатель программного комитета форума Лазарь Хейфец. — В то же время мы планируем отдельно остановиться на влиянии внеполушарных акторов в Латинской Америке, а также внеевропейских связях Испании и Португалии».

Среди участников

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2018–2019). Во время службы в Эквадоре занимала должности министра иностранных дел (дважды), министра национальной обороны и министра-координатора по вопросам природного и культурного наследия.

Игорь Иванов, президент Российского совета по международным делам, профессор МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 1998 по 2004 год являлся министром иностранных дел Российской Федерации. В 2004–2007 годах занимал пост секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

Лазарь Хейфец, профессор кафедры американских исследований СПбГУ, доктор исторических наук, председатель оргкомитета форума.

Андрес Сербин, директор Центра глобальных и региональных исследований (Аргентина), руководитель регионального координационного центра экономических и социальных исследований Латинской Америки и Карибского бассейна, профессор Центрального университета Венесуэлы, приглашенный профессор Гарвардского университета, Университета Пенсильвании, экс-советник Министерства иностранных дел Венесуэлы.

Владимир Давыдов, доктор экономических наук, профессор, директор Института Латинской Америки РАН, президент Российской ассоциации исследователей ибероамериканского мира.

Исидро Моралес Морено, исследователь в мексиканском центре Института Бейкер. Профессор и исследователь в Школе управления и социальных трансформаций Института технологий и высшего образования Монтеррея (кампус Санта-Фе), главный редактор журнала «Латиноамериканская политика» (Latin American Policy).

Кармело Меса-Лаго, почетный профессор экономики и латиноамериканских исследований Питтсбургского университета. Приглашенный профессор, лектор в университетах 40 стран мира. Экс-президент Ассоциации латиноамериканских исследований, член редколлегий шести научных журналов.

Людмила Окунева, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, доктор исторических наук, директор Центра БРИКС МГИМО.

Также в рамках форума проходит конкурс работ молодых исследователей Ибероамерики: в нем участвуют ранее не опубликованные научные труды школьников, студентов, аспирантов и научных сотрудников без степени, посвященные экономике, политике, истории и культуре стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Иберийского полуострова и/или их отношениям с Россией.

Программа

1 октября

10:00 Открытие конференции

13:00–14:00 Перерыв

14:00–17:00 Тематические секции:

Система международных отношений в западном полушарии: современные вызовы

Экономика стран Ибероамерики: докризисные и посткризисные стратегии

Торгово-экономические и инвестиционные отношения Ибероамерики со странами мира

Образование, искусство и лингвистика стран Латинской Америки

Латинская Америка: достижения и вызовы интеграции

Внеполушарные акторы и Латинская Америка

Ибероамериканские страны: позиционирование на международной арене и тенденции взаимодействия

БРИКС: достижения и вызовы

Российская эмиграция в ибероамериканских странах

Левые движения в России и Ибероамерике: исторические судьбы

Отношения России со странами Ибероамерики: история и современность

Петербург — окно в Ибероамерику

Латинская Америка: основные тренды политического развития

Испания и Португалия: вызовы XXI века

Россия-Ибероамерика: исторические параллели

Россия-Ибероамерика: история культур, культурные связи

Россия, Ибероамерика и мир: вызовы интеграции

Партийно-политическая панорама в странах Ибероамерики и России

14:00–17:00 Магистральные конференции

2 октября

10:00–13:00 Круглые столы

10:00–13:00 Магистральные конференции:

Пути к миру в Латинской Америки, Проблемы коллективной безопасности в Латинской Америке, Россия — Латинская Америка: чего ждать от двусторонних отношений?

Роль новых центров силы на мировой арене (публичная лекция председателя Совета по внешней и оборонной политике России Ф. А. Лукьянова)

13:00–14:00 Перерыв

14:00–17:00 Тематические секции:

Ибероамериканская мозаика: исторические судьбы стран Ибероамерики в XIX–XXI веках

Правые движения в странах Ибероамерики и России

Кризис левых режимов в Латинской Америке: политические и экономические последствия для России

Россия и Ибероамерика: проблемы культурно-гуманитарного и межцивилизационного взаимодействия

Латиноамериканская цивилизация: этапы становления

Миграции на современном ибероамериканском пространстве: тенденции и проблемы

Испания и Россия/СССР: влияние, взаимодействие, диалог (к 40-летию восстановления дипломатических отношений)

Идентичность и права человека. Латиноамериканская проблематика в универсальном контексте

Публичная дипломатия и Иберо-Америка: культурные связи, академические обмены, спорт и пропаганда

Страны Иберо-Америки в ООН и других многосторонних структурах

Латинская Америка на мировом рынке продовольствия. Круглый стол «Латинская Америка в СМИ» (участники; С. Б. Брилев, Ф. А. Лукьянов)

3 октября

10:00–13:00 Тематические секции:

Культурная идентичность Ибероамерики в эпоху глобализации

Революции 1889 и 1917 как изобретенные традиции: историческая память, историография и политическое наследие

Латинская Америка: реализованные и не реализованные социальные проекты

Медиапрактики Ибероамерики в условиях глобализации информационного пространства

Страны Латинской Америки в международной торговой системе: современные вызовы и тенденции

От левого поворота к правому: как не «заблудиться в трех соснах»

Симпозиум «Актуальные проблемы антропологии стран Ибероамерики»

Африканское наследие в Ибероамерике: история и современность

Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность в Латинской Америке

Круглый стол «Евразия — Латинская Америка»

Геополитической видение в Латинской Америке: персоналии, школы, теории и их развитие

Секция молодых ученых

13:00–14:00 Панельная дискуссия

14:30–16:00 Церемония закрытия

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