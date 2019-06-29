Сборная России первенствует в общекомандном зачёте II Европейских игр

Source: Russia Ministry of Sport

29 июня в Минске (Республика Беларусь) на II Европейских играх разыграно 28 комплектов наград. Российские спортсмены пополнили актив команды шестью золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Победителями Игр стали борцы греко-римского стиля Степан Марянян (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 67 кг) и Александр Чехиркин (до 77 кг), велотрекист Иван Смирнов в индивидуальной гонке преследования, гимнасты Давид Белявский и Ангелина Мельникова в мужском и женском многоборье соответственно.

Серебряные медали выиграли боксёры Габил Мамедов (до 60 кг) и Харитон Агрба (до 69 кг), а также велотрекистка Евгения Аугустинас в омниуме.

«Бронзу» выиграли гимнаст Владислав Поляшов в многоборье, бадминтонистка Евгения Косецкая в одиночном разряде и велогонщик Денис Дмитриев в спринте на треке.

По итогам восьми соревновательных дней сборная России занимает первое место в общекомандном зачёте с 39 золотыми, 19 серебряными и 35 бронзовыми наградами. Вторые – белорусы (22-14-25), третьи – итальянцы (11-13-11).

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта принимают участие около 4000 атлетов из 50 стран.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с медалями Игр и желает новых успехов и ярких побед!

Фото: Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI