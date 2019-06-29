Совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области

Source: President of Russia – Kremlin

В совещании принимают участие глава МЧС Евгений Зиничев Зиничев Евгений НиколаевичМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий , полномочный представитель Президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло Меняйло Сергей Ивановичполномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе , губернатор Иркутской области Сергей Левченко Левченко Сергей Георгиевичгубернатор Иркутской области , первый вице-премьер – Министр финансов Антон Силуанов Силуанов Антон ГермановичПервый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов , руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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В.Путин: Уважаемые коллеги!

В последние дни, как всем вам хорошо известно, Иркутская область столкнулась с масштабным природным паводком. Особенно пострадали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы.

К сожалению, не обошлось без погибших. Подтоплены десятки населенных пунктов, пришло в негодность жилье, нарушено транспортное сообщение, работа социальной и коммунальной инфраструктур. Сегодня здесь, на месте, детально оценим положение дел, посмотрим, что можно сделать, что нужно сделать в первоочередном порядке.

Сразу обращаю внимание на необходимость оперативного решения следующих задач. Первое: нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Подчеркну: особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах. Прошу региональные и местные власти, территориальные органы федеральных ведомств быть в постоянном контакте с людьми, максимально быстро реагировать на поступающие от них жалобы и обращения, в том числе нужно помочь людям найти своих родных, близких, надо составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти, это само собой разумеется, четко знали, кто и где сейчас находится.

Паводок еще продолжается, к сожалению, поэтому необходимо заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения и оснастить их всем необходимым.

Второе: нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство уже приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный Банк. Но обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион – как доложил Министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе, – нужно, чтобы деньг до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи. Поручаю руководителю региона, губернатору взять под самый строгий контроль.

Повторю: надо начать выплату уже сейчас, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, хотя, конечно, и это нужно делать незамедлительно.

Третье. Прошу держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обстановку, прежде всего в пострадавших районах. Это задача в первую очередь для Роспотребнадзора и Минздрава.

Четвертое – дети. Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями. Полпред уже докладывал, что идет работа по согласованию этих позиций с руководителями близлежащих регионов, но я прошу коллег из федеральных ведомств посмотреть на то, чтобы отправить детей не только куда-то рядом, но и в целом по стране – у нас много хороших мест для отдыха детей.

Пятое: нужно взять под жестким контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможность наживаться на беде людей. Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется – МВД.

Шестое: прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах, – здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем?

Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода. И вообще предусмотреть все возможные варианты событий.

Также требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, имею в виду энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования: школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя – в сентябре.

Поручаю МЧС, руководству Иркутской области, профильным федеральным министерствам уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ, определить, какие потребуются дополнительные материальные и финансовые ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы, технику нужно будет дополнительно привлечь в том числе из соседних регионов, да и, если потребуется, из отдаленных регионов страны.

Полномочным представителям Президента в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прошу взять на контроль и координировать всю эту работу.

Хочу еще раз повторить: все названные мною задачи должны решаться четко, при взаимодействии всех уровней власти. Это чрезвычайно важно в таких ситуациях.

Надеюсь услышать от вас подробные доклады о ситуации и ближайших планах. Подчеркнул бы еще раз – о ближайших и на среднесрочную перспективу, имея в виду необходимость восстановления всего, что мною было сказано: инфраструктуры, жилых помещений и социальных объектов.

Давайте начнем работать. Пожалуйста, Евгений Николаевич.

Продолжение следует.

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