Экипажи МКС-60/61 посетили музей ЦПК и Красную площадь

Source: Russia Federal Space

Вчера, 28 июня 2019 года, после заседания Межведомственной комиссии и предполётной пресс-конференции основной (Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган) и дублирующий (Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи) экипажи МКС-60/61 посетили памятные места, связанные с историей отечественной космонавтики.

Они побывали в музее Центра подготовки космонавтов — в точно воспроизведённом кабинете Юрия Гагарина, где оставили автографы и записи в специальной памятной книге.

Дождливая погода не стала помехой для многолетней традиции посещения Красной площади экипажами перед отлетом на космодром Байконур. Космонавты и астронавты возложили цветы и почтили память главного конструктора космических кораблей Сергея Павловича Королёва, первооткрывателя космоса Юрия Алексеевича Гагарина и других космонавтов, захороненных в некрополе у Кремлёвской стены.

Экипажи МКС-60/61 также посетили исторические памятники, расположенные на Красной площади, и Мемориальный дом-музей академика Сергея Королёва в Москве.

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