French News: Forschungszentrum Jülich à “Forschungsfabrik Batterie” à Münster

Source: Centre de recherche Julich

Jülich, le 28 juin 2019 – Le ministère fédéral allemand de l’Education et de la Recherche (BMBF) a annoncé aujourd’hui que le choix de l’emplacement de la “cellule de batterie de production de recherche” prévue à Münster avait été effectué. Dans une compétition complexe à l’échelle de l’Allemagne, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a dominé avec Münster en tant que site contre cinq concurrents. Le BMBF finance le projet à hauteur de 500 millions d’euros environ, et le gouvernement de l’État NRW fournira plus de 200 millions d’euros. Le Helmholtz Institute Münster (HI MS), filiale du Forschungszentrum Jülich, participe à l’usine de recherche. Le professeur fondateur Martin Winter, directeur fondateur de HI MS, a considérablement préparé cette application. Il est chercheur en batteries de renommée internationale et directeur scientifique du centre de recherche MEET Battery de la Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) à Münster.

Forschungszentrum Jülich apportera au projet son expertise dans le domaine de l’électrochimie et de la science des matériaux. “Grâce à notre engagement dans l’usine de recherche, nous apportons une contribution importante à l’industrialisation de la production de cellules en Allemagne”, a déclaré le professeur Harald Bolt, membre du conseil d’administration du centre de recherche. “En association avec RWTH Aachen et la WWU Münster, nous misons sur nos forces, qui sont reconnues sur le plan international, pour passer à l’application industrielle. Ce faisant, nous apportons également à Jülicher notre expertise exceptionnelle sur le futur thème des batteries à semi-conducteurs. ” Martin WinterCopyright: Forschungszentrum Jülich / Judith KraftLe Fraunhofer-Gesellschaft, qui a également organisé l’appel d’offres, coordonnera la production de la recherche. Les compétences des institutions basées à NRW – RWTH Aachen, Forschungszentrum Jülich, le centre de recherche MEET Battery de l’UEM et l’Institut Helmholtz de Münster – sont regroupées: “Nous avions des concurrents très puissants et compétents”, a déclaré Martin Winter. “La production de recherche est un projet commun et nous sommes impatients de travailler avec les instituts de recherche sur les batteries exceptionnels en Allemagne et au-delà. Ensemble, nous ferons de la recherche sur les cellules de batterie un exemple de réussite. “Pour plus d’informations: Institut Helmholtz de Münster (IEK-12 / HI MS) Technologie de l’énergie électrochimique de Münster (MEET)

