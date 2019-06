French News: La Russie et l’Amérique latine dans un monde globalisé: histoire et modernité

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Cette année, le forum a deux objectifs: promouvoir le développement des relations russo-latino-américaines dans la transition du monde bipolaire au monde multipolaire et formuler de nouvelles approches de la recherche sur la perspective ibéro-américaine.Les principaux thèmes du forum à venir sont l’intégration politique et économique régionale et le rôle de la Chine. , Les États-Unis, l’Union européenne et la Russie dans les processus économiques de l’Amérique latine. De plus, une place importante est donnée aux questions historiques. Ainsi, des événements distincts du forum seront consacrés au 200e anniversaire de la découverte de l’Antarctique et à l’influence de l’Ibero-Amérique communiste, le centenaire de sa création est célébrée en 2019. Le thème des processus politiques sera présenté sur les sites du forum consacrés à l’analyse de l’évolution des systèmes politiques en Amérique latine, développement du parti. , le phénomène des virages à gauche et à droite. “Bien entendu, nous prévoyons d’accorder une attention particulière à la question de l’évolution et de l’état des relations russo-ibéro-américaines”, a déclaré le professeur de SPSU, du Président du Comité du programme du Forum Lazarus Heifetz. «Parallèlement, nous prévoyons de nous attarder séparément sur l’influence d’acteurs non hémisphériques en Amérique latine, ainsi que sur les relations extra-européennes de l’Espagne et du Portugal.» Parmi les participants figure Maria Fernanda Espinosa Garcés, présidente de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (2018-2019). Au cours de son service en Équateur, elle a occupé les postes de ministre des Affaires étrangères (ministre de la Défense nationale et de coordonnatrice du patrimoine naturel et culturel), Igor Ivanov, président du Conseil russe des affaires internationales, professeur à l’Institut des affaires étrangères de Moscou, membre correspondant de l’Académie des sciences de Russie. A le rang d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. De 1998 à 2004, il a été ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il a exercé les fonctions de secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie entre 2004 et 2007. Lazar Kheyfets, professeur au département d’études américaines de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, docteur en sciences historiques, président du comité d’organisation du forum, Andres Serbin, directeur du Centre d’études mondiales et régionales (Argentine), chef du Centre de coordination régionale pour les questions économiques et sociales. Études sur l’Amérique latine et les Caraïbes, professeur à l’Université centrale du Venezuela, professeur invité à l’Université Harvard, à l’Université de Pence lvanii, ancien conseiller du ministère des Affaires étrangères Venesuely.Vladimir Davydov, docteur en sciences économiques, professeur, directeur de l’Institut du latin Académie américaine des sciences, Président de l’Association russe des chercheurs ibéro-américains mira.Isidro Morales Moreno, chercheur au centre de l’Institut mexicain de Baker. Professeur et chercheur à l’Institut de technologie et d’enseignement supérieur de Monterrey (Campus de Santa Fe), rédacteur en chef du magazine Latin American Policy, Carmelo Mesa Lago, professeur honoraire d’économie et d’études latino-américaines à l’Université de Pittsburgh. Professeur invité, chargé de cours dans des universités de 40 pays. Ancien président de l’Association des études latino-américaines, membre du comité de rédaction de six revues scientifiques, Lyudmila Okuneva, professeure au Département d’histoire et de politique de l’Europe et des Amériques, MGIMO, docteur en sciences historiques et directrice du BRICS Center de MGIMO. travaux scientifiques d’écoliers, d’étudiants, d’étudiants des cycles supérieurs et de chercheurs non diplômés en économie, politique, histoire et culture des pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui n’avaient pas encore été publiés De la péninsule ibérique et / ou de leurs relations avec la Russie Programme1 octobre 10 h 00 Ouverture de la conférence 13 h 00 à 14 h 00 Pause 14 h 00 à 17 h 00 Sections thématiques: Le système de relations internationales dans l’hémisphère occidental: défis actuelsEconomie des pays ibéroaméricains: stratégies avant et après la crise Commerce et politique économiques et relations d’investissement de l’Amérique latine avec les pays du mondeÉducation, arts plastiques et linguistique des pays d’Amérique latineAmérique latine: réalisations et défis de l’intégration Acteurs de l’hémisphère et les États ibéro-américains d’Amérique latine plaies: positionnement sur la scène internationale et tendances à la coopération Ibéro-Amérique: parallèles historiquesRussie-Ibéro-Amérique: histoire des cultures, liens culturelsRussie, Ibéro-Amérique et le monde: défis intégrationPartie politico-politique dans les pays ibéro-américains et russes

14h00–17h00 Conférences principales 2 octobre, de 10h00 à 13h00 Tables rondes 10h00–13h00 Conférences principales: Vers la paix en Amérique latine, Problèmes de sécurité collective en Amérique latine, Russie – Amérique latine: à quoi s’attendre des relations bilatérales Le rôle des nouveaux centres de pouvoir dans l’arène mondiale

13 h 00 – 14 h 00 Pause 14 h 00 – 17 h 00 Sections thématiques: Mosaïque ibéro-américaine: le destin historique de la région ibéro-américaine aux XIXe et XXIe sièclesLes mouvements de droite en Ibéro-Amérique et en RussieCris des régimes de gauche en Amérique latine: conséquences politiques et économiques pour la RussieRussie et Ibéro-Amérique: problèmes d’interaction culturelle, humanitaire et entre civilisations Civilisation latino-américaine: les étapes de la formation dialogue (à l’occasion du 40e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques) Identité et droits de l’homme. Les questions latino-américaines dans un contexte universel: diplomatie publique et ibéro-américaine: liens culturels, échanges universitaires, sports et propagande, pays ibéro-américains à l’ONU et d’autres structures multilatérales, l’Amérique latine sur le marché mondial de l’alimentation. Table ronde “L’Amérique latine dans les médias” (participants: S. B. Brilev, F. A. Lukyanov)

Octobre 310: 00–13: 00 Sections thématiques: l’identité culturelle ibéro-américaine à l’ère de la mondialisation Les révolutions de 1889 et 1917 comme les traditions inventées: mémoire historique, historiographie et patrimoine politique Amérique latine: projets sociaux mis en œuvre et non réalisés système: défis et tendances actuelsDe gauche à droite: comment ne pas «se perdre dans trois pins» Symposium «Échantillons réels Thèmes d’anthropologie ibéroaméricaine

13 h 00-14 h 00 Réunion-débat 14 h 30-16 h 00 Cérémonie de clôture

