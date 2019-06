French News: L’accord commercial UE-Mercosur marque une étape décisive

Source: CDU-CSU

28/06/2019

Les deux continents s’engagent pour un commerce libre et fondé sur des règles

Après 20 ans de négociations, l’Union européenne et les États du Mercosur d’Amérique du Sud – l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay – ont convenu d’un accord commercial. Le porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag, Jürgen Hardt, en charge de la politique étrangère, explique:

“Le fait que l’UE et le Mercosur annoncent la conclusion des négociations sur le plus grand accord de libre-échange mondial au moment même où les dirigeants du G20 à Osaka négocient des questions commerciales difficiles est hautement symbolique.

La percée dans les négociations est un grand succès pour le président de la Commission européenne, Juncker, et le commissaire au commerce, Malmström. La Commission européenne agit directement dans l’intérêt des citoyens européens et du monde entier.

L’UE et les pays du Mercosur envoient un message clair: ils défendent un commerce mondial libre, fondé sur des règles et respectant des normes environnementales et sociales élevées. Cet accord augmentera la prospérité sur les deux continents. Cela intensifiera également les échanges entre les deux continents. Et les deux continents montrent clairement: la coopération et le courage de faire des compromis sont rentables.

Avec l’avancée actuelle des négociations, un espace économique comptant près de 800 millions de personnes est en train de naître. En raison des structures économiques différentes sur les deux continents, on peut supposer que les zones économiques sont hautement complémentaires.

Le succès de l’accord UE-Mercosur est également gratifiant, car cet accord était une exigence clé de la stratégie «Amérique latine et Caraïbes – Vision 2030 – Un partenariat pour l’avenir» récemment adoptée par le groupe CDU / CSU. La chancelière Merkel a encouragé les équipes de négociation à faire une pause au bon moment.

Ce signal de Bruxelles devrait également être entendu à Osaka: le moment est venu de faire avancer les nombreux différends commerciaux et de s’engager clairement en faveur d’un commerce libre et équitable. La forclusion et le repli sur le territoire national sont une mauvaise solution. “

MIL OSI