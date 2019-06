French News: L’équipe nationale russe excelle dans l’épreuve par équipes des IIes Jeux Européens

Source: Ministère des sports de Russie

Le 29 juin à Minsk (République de Biélorussie) aux IIes Jeux Européens, 28 séries de récompenses ont été disputées. Les athlètes russes ont reconstitué l’actif de l’équipe avec six médailles d’or, trois d’argent et trois de bronze.

Les vainqueurs des Jeux étaient les lutteurs de type gréco-romain Stepan Maryanian (jusqu’à 60 kg), Zaur Kabaloyev (jusqu’à 67 kg) et Alexander Chekhirkin (jusqu’à 77 kg), le cycliste Ivan Smirnov dans la course de poursuite individuelle, les gymnastes David Belyavsky et Angelina Melnikova chez les hommes et les femmes. Tout autour respectivement.

Les médailles d’argent ont été remportées par les boxeurs Gabil Mammadov (jusqu’à 60 kg) et Khariton Agrba (jusqu’à 69 kg), ainsi que par le joueur de piste cyclable Yevgenia Augustinas en omnium.

Le gymnaste Vladislav Polyashov a remporté le bronze au concours complet, le joueur de badminton Evgenia Kosetskaya en simple et le cycliste Denis Dmitriev en sprint sur piste.

Au terme de huit jours de compétition, l’équipe nationale russe occupe la première place de la compétition par équipe avec 39 médailles d’or, 19 médailles d’argent et 35 médailles de bronze. La deuxième – les Biélorusses (22-14-25), la troisième – les Italiens (11-13-11).

Les IIes Jeux européens ont lieu à Minsk du 21 au 30 juin. Environ 4000 athlètes de 50 pays participent à des compétitions dans les sports olympiques et non olympiques.

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes et leurs entraîneurs pour les médailles des Jeux et leur souhaite de nouveaux succès et de brillantes victoires!

Photo: Comité olympique russe

Service de presse du ministère des Sports de Russie

