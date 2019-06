French News: Les équipages ISS-60/61 ont visité le musée du PCC et de la Place Rouge

Source: Espace fédéral russe

Hier, le 28 juin 2019, après la réunion de la Commission interministérielle et la conférence de presse avant le vol, les équipages principaux (Alexander Skvortsov, Luka Parmitano et Andrew Morgan) et de secours (Sergey Ryzhikov, Thomas Marshburn et Soichi Noguchi) ont visité des lieux commémoratifs connectés Ils ont visité le musée du centre de formation des cosmonautes – dans le bureau fidèlement reproduit de Youri Gagarine, où ils ont laissé des autographes et des notes dans un livre spécial et commémoré. Le temps pluvieux n’est pas devenu un obstacle à la longue tradition osescheniya Red équipages Place avant le départ de Baïkonour. Les astronautes et les astronautes ont déposé des fleurs et honoré la mémoire du concepteur en chef du vaisseau spatial Sergey Pavlovich Korolev, du découvreur de l’espace, Yuri Alekseevich Gagarin et d’autres cosmonautes enterrés dans la nécropole près du mur du Kremlin. Maison-musée de l’académicien Sergei Korolev à Moscou.

