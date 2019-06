French News: Les Russes conservent la première place dans l’épreuve par équipes II des Jeux Européens

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes et leurs entraîneurs pour les nouvelles récompenses des Jeux et leur souhaite de nouvelles réussites et de nouvelles victoires!

Les IIes Jeux européens ont lieu à Minsk du 21 au 30 juin. Environ 4000 athlètes de 50 pays participent à des compétitions dans les sports olympiques et non olympiques.

Les médailles de bronze ont été remportées par Maria Kuznetsova (lutte jusqu’à 62 kg), Daria Abramova (boxe jusqu’à 57 kg), Anastasia Belyakova (boxe jusqu’à 60 kg), Darima Sandakova (boxe jusqu’à 75 kg), Daria Shmelyova (piste cyclable, keirin) , Dmitry Mukhomedyarov (piste cyclable, course aux points), Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov et Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (badminton, double).

La médaille d’or a été remportée par les cyclistes Gleb Syritsa, Nikita Bersenev, Lev Gonov et Ivan Smirnov dans la course de poursuite par équipe en piste.