French News: Ministère fédéral des affaires étrangères pour le retour du tableau Vaso di Fiori

Source: Foreign Office

29.06.2019 – Communiqué de presse

La peinture “Vaso di Fiori” (“Vase à fleurs”) du peintre néerlandais Jan van Huysum est renvoyée à la galerie Palazzo Pitti à Florence. Le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, et son homologue italien, Enzo Moavero, se rendront à Florence pour l’occasion, cette photo dérobée au musée florentin pendant la Seconde Guerre mondiale pendant l’occupation allemande et se trouvant depuis lors en Allemagne. Eike Schmidt, directeur de la Galerie des Offices, à laquelle appartient le Palazzo Pitti, a publiquement utilisé le retour de l’image depuis janvier dernier. La coopération étroite et confiante entre les deux ministères des Affaires étrangères et les deux ministres Maas et Moavero une des œuvres principales du maître hollandais, qui doit maintenant retrouver son lieu d’origine, ce que le grand-duc de Toscane Léopold II de Lorraine lui destinait il y a presque deux cents ans.

MIL OSI