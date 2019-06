French News: Premier Forum historique international de Saint-Pétersbourg – 2019

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence

29 octobre – 3 novembre 2019 Saint-Pétersbourg, quai Universitetskaya, 7–9, hall Actual et Petrovsky Halls, aud. 70; Ligne Mendeleevskaya, morte 5, aud. 50, 79, 84, 86, 99, 100, 103, 105, 107, 109

L’Université d’État de Saint-Pétersbourg accueillera le premier Forum historique international de Saint-Pétersbourg – 2019.

Programme Octobre 3010: 00-13: 00 Ouverture du forum. Séance plénière: «2019 dans l’histoire de la Russie» de 13h00 à 14h00 Pause 14h00 à 18h00 Séance plénière: «2019 dans l’histoire du monde» octobre 3110h00 à 18h00 Réunions par sections sur l’histoire ancienne et l’histoire du début de la période moderne (jusqu’au 18ème siècle). Histoire domestique et générale 1 er novembre, de 10 h à 18 h 00: sessions en sections sur l’histoire des temps nouveaux et modernes (XIX-XX siècles). Histoire domestique et générale 2 novembre, de 10h à 13h: Table ronde sur les problèmes actuels du développement de la science historique au XXIe siècle: 14h-17h: Séance plénière finale. Fermeture du forum

