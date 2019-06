French News: Premier ministre: Il s’agit du programme le plus important du gouvernement polonais pour construire des familles polonaises

Source: Président de la Pologne en polonais

Le programme 500+ pour chaque enfant est un investissement dans le développement de notre société, qui portera ses fruits dans l’avenir – a déclaré le Premier ministre. Comme il l’a ajouté, les parents polonais s’efforcent de faire en sorte que les enfants soient mieux éduqués et éduqués et que l’État polonais y ajoute une petite brique. Même avec la forme de base du programme, l’extrême pauvreté des enfants a été réduite de près de moitié. Nous essayons de changer ces recoupements économiques, les basculements sociaux, afin que l’économie profite aux familles polonaises, aux retraités et aux jeunes – a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le gouvernement essayait de relier l’économie et la société. L’économie est pour que la société se développe aussi bien que possible. Nous ne voulons pas de la Pologne pauvre, qui ne peut pas joindre les deux bouts. Nous voulons que la Pologne se développe à tous égards – a-t-il poursuivi. Nous souhaitons que les deux familles polonaises, quelle que soit leur opinion et la Pologne, se développent en population, selon l’Office européen de la statistique, troisième pays d’Europe derrière le Luxembourg et l’Estonie, en termes de dépenses en prestations sociales dédiées aux familles.

