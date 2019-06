French News: Rencontre avec le prince héritier, le chef du ministère de la Défense de l’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman Al Saud

Source: Président de la Russie – Kremlin

Vladimir Poutine a rencontré le prince héritier, le ministre de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Al Saud. La réunion a eu lieu en marge du sommet du G20. * * * V.Putin: Votre Altesse, nous avons commencé à discuter de questions d’intérêt mutuel avec vous hier. Nous sommes heureux d’avoir la possibilité aujourd’hui de parler de nos questions bilatérales. d’intérêt mutuel dans la région et dans les affaires internationales Tout d’abord, je voudrais dire que je suis persuadé que le transfert de la présidence du «Groupe des Vingt au Groupe des Vingt (Groupe des Vingt – G20)» sera certainement à la fin de l’année. Je souhaite contribuer à la résolution des problèmes traités par le G20 et qui constituent des priorités dans les affaires internationales. Pour notre part, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous soutenir pendant votre présidence, ainsi que la gratitude de Sa Majesté le Roi pour l’invitation à se rendre en Arabie saoudite. Comme convenu, cet automne, j’espère que cette visite aura lieu et je suis heureux de pouvoir échanger avec vous sur la manière dont nous pourrons construire notre travail commun sur les marchés mondiaux de l’énergie. C’est en grande partie grâce à vos efforts persistants qu’il se développe et produit des résultats positifs. Je suis heureux de vous rencontrer et d’avoir l’occasion de discuter avec vous de toutes les questions, de toutes les questions. Muhammad Ben Salman Al Saud (traduit): Merci beaucoup, Monsieur le Président. transmettre les salutations du gardien des deux sanctuaires du roi Salman. Nous tenons à dire que nous nous félicitons de votre visite. Ces dernières années, les relations bilatérales se sont développées de manière dynamique, non seulement dans les domaines politique, mais également dans les domaines économique, militaire, culturel et de la sécurité. Je pense que plus nous nous rencontrerons, plus nous aurons de possibilités de développement. Dieu merci, nous avons une confiance mutuelle. Nous continuerons de travailler pour le bénéfice de nos relations bilatérales.

