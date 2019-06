French News: XIXe Conférence internationale sur l’informatique et ses applications

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence

1er au 3 juillet 2019 Heure: 9h00-18h00 Saint-Pétersbourg, ul. Tavricheskaya, mort 21-25, aud. 3, 36, 37, 56, 57, 59, 67, 77, 78, 79

L’Université d’État de Saint-Pétersbourg accueillera la XIXe Conférence internationale sur l’informatique et ses applications.

Programme Juillet 1: 8: 00-18: 00 Inscription: 8: 45–9: 00 Ouverture officielle de la conférence: 9: 00–10: 00 Professeur Won Kim «Big data: au-delà des limites d’un grand intérêt» 10: 00-10: 20 Pause-café10: 20-12 : 00 Ateliers: Outils et méthodes de transport avancés Approches informatiques avancées pour les applications fractales, ondelettes, entropie et exploration de données dans les systèmes et les technologies de l’information pour la gestion des urgences, l’évaluation des risques et l’atténuation en fonction des concepts de durabilité

12: 00–13: 20 Déjeuner 13: 20–15: 00 Ateliers: livres volumineux et peu volumineuxBlocks en chaîne et distribués: technologies et applicationsCalculs et applications inspirés du micro et du neuroModélisation, modélisation et analyse de l’ordinateurStatutivités et informatique appliquée

15: 00-15: 20 Pause café15: 20-17: 00 Ateliers: Informatique en nuage, hautes performances, frontière et brouillard Analyse de mouvement informatisée Mathématiques computationnelles, statistiques et gestion de l’information Optimisation computationnelle et applications

2 juillet, de 8h00 à 18h00 Inscription des participants: de 9h00 à 10h00 Rapport de 10h00 à 22h00 Pause café de 10h00 à 12h00. Systèmes de recherche d’informationTechnologies et applications du système informatique du futur

12 h 00-13 h 20 Déjeuner 13 h 20-15 h 00 Ateliers: Analyse géographique, modélisation urbaine, statistiques spatiales Géomatique pour la surveillance et le contrôle des ressources Qualité du logiciel Surveillance de l’utilisation des sols pour un développement durable Communication mobile 2019

15 h 00 à 15 h 20 Pause-café 15 h 20 à 17 h 00 Discussions-débats, ateliers: Apprentissage automatique pour les données d’observation de l’espace et de la Terre Apprentissage automatique pour l’aviation avion

3 juillet de 8h00 à 18h00 Inscription des participants de 9h00 à 10h00 Report de 10h00 à 10h00 Pause café de 10h00 à 20h00 logiciels et applicationsUsine Immune “Convergence 2019” Ville intelligente et eau. Ressources et risques

12 h 00-13 h 20 Déjeuner 13 h 20-15 h 00 Débats et ateliers clés: La ville intelligente est-elle vraiment intelligente? Évaluation de l’efficacité du développement durable: modèles, approches et applications de solutions interdisciplinaires et intégrées Chimie théorique et informatique et applications associées logiciel

15 h 00-15 h 20 Pause café 15 h 20-17 h 00 Discussions-débats, ateliers: Systèmes collectifs, de masse et évolutifs Traitement parallèle et distribué de données Réalité virtuelle et applications Vagues vers les structures locales

17h00–18h00: Cérémonie de clôture et de clôture de la conférence

MIL OSI