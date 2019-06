Premier: To najważniejszy program polskiego rządu, który ma budować polskie rodziny

Source: President of Poland in Polish

Program 500+ na każde dziecko jest inwestycją w rozwój naszego społeczeństwa, która zaowocuje w przyszłości — ocenił premier. Jak dodał Polscy rodzice starają się, żeby dzieci były jak najlepiej wychowane i wykształcone, a państwo polskie dokłada do tego małą cegiełkę.

Już przy podstawowej formie programu, skrajne ubóstwo dzieci obniżyło się o niemal połowę. Staramy się przestawić te zwrotnice gospodarcze, zwrotnice społeczne, żeby gospodarka działała dla dobra polskich rodzin, emerytów i młodych ludzi – mówił premier.

Jak dodał, rząd stara się łączyć gospodarkę i społeczeństwo. Gospodarka jest po to, żeby społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało. Nie chcemy Polski biednej, która nie może związać końca z końcem. Chcemy, żeby Polska rozwijała się pod każdym względem – kontynuował. Chcemy, żeby zarówno polskie rodziny, niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy oraz Polska rozwijała się ludnościowo i co do zasobności.

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego Polska jest 3 państwem w Europie zaraz za Luksemburgiem i Estonią, pod względem wydatków na świadczenia socjalne dedykowane rodzinom.

