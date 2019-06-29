Source: Saint Petersburg State University in Russian
Конференция
1–3 июля 2019
Время: 9:00–18:00
Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 21–25, ауд. 3, 36, 37, 56, 57, 59, 67, 77, 78, 79
В СПбГУ пройдет XIX Международная конференция по компьютерным наукам и приложениям.
Программа
1 июля
8:00–18:00 Регистрация
8:45–9:00 Официальное открытие конференции
9:00–10:00 Профессор Вон Ким «Большие данные: за гранью большого интереса»
10:00–10:20 Кофе-брейк
10:20–12:00 Воркшопы:
Усовершенствованные транспортные инструменты и методы
Передовые вычислительные подходы в приложениях фракталов, вейвлетов, энтропии и интеллектуального анализа данных
Достижения в области технологий обучения искусственному интеллекту: смешанное обучение, STEM, компьютерное мышление и кодирование
Направленная Мобильная Цифровая Криминалистика
Достижения в области информационных систем и технологий для управления чрезвычайными ситуациями, оценки рисков и смягчения их последствий на основе концепций устойчивости
12:00–13:20 Обед
13:20–15:00 Воркшопы:
Большие и не очень большие данные
Блокчейн и распределенные книги: технологии и приложения
Био-и нейро-вдохновленные вычисления и приложения
Компьютерное моделирование, моделирование и анализ
Вычислительная и прикладная статистика
15:00–15:20 Кофе-брейк
15:20–17:00 Воркшопы:
Облачные, высокопроизводительные, пограничные и туманные вычисления
Вычислительный анализ движения
Вычислительная математика, статистика и управление информацией
Вычислительная оптимизация и приложения
2 июля
8:00–18:00 Регистрация участников
9:00–10:00 Доклад
10:00–10:20 Кофе-брейк
10:20–12:00 Воркшопы:
Вычислительная Астрохимия
Города, технологии и планирование
База данных и компьютеризированные информационно-поисковые системы
База данных и компьютеризированные информационно-поисковые системы
Технологии и приложения вычислительной системы будущего
12:00–13:20 Обед
13:20–15:00 Воркшопы:
Географический анализ, моделирование городов, пространственная статистика
Геоматика для мониторинга и контроля ресурсов
Качество программного обеспечения
Мониторинг землепользования для устойчивости
Мобильная связь 2019
15:00–15:20 Кофе-брейк
15:20-17:00 Ключевая дискуссия, воркшопы:
Машинное обучение для данных космических и земных наблюдений
Машинное обучение для авиации
Мобильные вычисления, зондирование и управление в киберфизических системах
Квантово-химическое моделирование твердых тел с помощью компьютеров: с самолета
3 июля
8:00–18:00 Регистрация участников
9:00–10:00 Доклад
10:00–10:20 Кофе-брейк
10:20–12:00 Ключевая дискуссия, воркшопы:
Научно-вычислительная инфраструктура
Вычислительные исследования для энергии и комфорта в строительстве
Процессы разработки программного обеспечения и приложения
Умная фабрика «Конвергенция 2019»
Умный город и вода. Ресурсы и риски
12:00–13:20 Обед
13:20–15:00 Ключевая дискуссия, воркшопы:
Умный город действительно умный?
Оценка эффективности устойчивого развития: модели, подходы и приложения к междисциплинарным и интегрированным решениям
Теоретическая и вычислительная химия и ее приложения
Инструменты и методы в процессах разработки программного обеспечения
15:00–15:20 Кофе-брейк
15:20–17:00 Ключевая дискуссия, воркшопы:
Коллективные, массовые и эволюционные системы
Параллельная и распределенная обработка данных
Виртуальная реальность и приложения
Волны к местным структурам
17:00–18:00 Подведение итогов и торжественное закрытие конференции