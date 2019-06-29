Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

1–3 июля 2019

Время: 9:00–18:00

Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 21–25, ауд. 3, 36, 37, 56, 57, 59, 67, 77, 78, 79

В СПбГУ пройдет XIX Международная конференция по компьютерным наукам и приложениям.

Программа

1 июля

8:00–18:00 Регистрация

8:45–9:00 Официальное открытие конференции

9:00–10:00 Профессор Вон Ким «Большие данные: за гранью большого интереса»

10:00–10:20 Кофе-брейк

10:20–12:00 Воркшопы:

Усовершенствованные транспортные инструменты и методы

Передовые вычислительные подходы в приложениях фракталов, вейвлетов, энтропии и интеллектуального анализа данных

Достижения в области технологий обучения искусственному интеллекту: смешанное обучение, STEM, компьютерное мышление и кодирование

Направленная Мобильная Цифровая Криминалистика

Достижения в области информационных систем и технологий для управления чрезвычайными ситуациями, оценки рисков и смягчения их последствий на основе концепций устойчивости

12:00–13:20 Обед

13:20–15:00 Воркшопы:

Большие и не очень большие данные

Блокчейн и распределенные книги: технологии и приложения

Био-и нейро-вдохновленные вычисления и приложения

Компьютерное моделирование, моделирование и анализ

Вычислительная и прикладная статистика

15:00–15:20 Кофе-брейк

15:20–17:00 Воркшопы:

Облачные, высокопроизводительные, пограничные и туманные вычисления

Вычислительный анализ движения

Вычислительная математика, статистика и управление информацией

Вычислительная оптимизация и приложения

2 июля

8:00–18:00 Регистрация участников

9:00–10:00 Доклад

10:00–10:20 Кофе-брейк

10:20–12:00 Воркшопы:

Вычислительная Астрохимия

Города, технологии и планирование

База данных и компьютеризированные информационно-поисковые системы

База данных и компьютеризированные информационно-поисковые системы

Технологии и приложения вычислительной системы будущего

12:00–13:20 Обед

13:20–15:00 Воркшопы:

Географический анализ, моделирование городов, пространственная статистика

Геоматика для мониторинга и контроля ресурсов

Качество программного обеспечения

Мониторинг землепользования для устойчивости

Мобильная связь 2019

15:00–15:20 Кофе-брейк

15:20-17:00 Ключевая дискуссия, воркшопы:

Машинное обучение для данных космических и земных наблюдений

Машинное обучение для авиации

Мобильные вычисления, зондирование и управление в киберфизических системах

Квантово-химическое моделирование твердых тел с помощью компьютеров: с самолета

3 июля

8:00–18:00 Регистрация участников

9:00–10:00 Доклад

10:00–10:20 Кофе-брейк

10:20–12:00 Ключевая дискуссия, воркшопы:

Научно-вычислительная инфраструктура

Вычислительные исследования для энергии и комфорта в строительстве

Процессы разработки программного обеспечения и приложения

Умная фабрика «Конвергенция 2019»

Умный город и вода. Ресурсы и риски

12:00–13:20 Обед

13:20–15:00 Ключевая дискуссия, воркшопы:

Умный город действительно умный?

Оценка эффективности устойчивого развития: модели, подходы и приложения к междисциплинарным и интегрированным решениям

Теоретическая и вычислительная химия и ее приложения

Инструменты и методы в процессах разработки программного обеспечения

15:00–15:20 Кофе-брейк

15:20–17:00 Ключевая дискуссия, воркшопы:

Коллективные, массовые и эволюционные системы

Параллельная и распределенная обработка данных

Виртуальная реальность и приложения

Волны к местным структурам

17:00–18:00 Подведение итогов и торжественное закрытие конференции

MIL OSI