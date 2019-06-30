В. Матвиенко: Россия последовательно выступает за укрепление международных парламентских институтов

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентская дипломатия может сыграть серьезную роль в противодействии проводимой рядом стран политики незаконных санкций, отметила Председатель СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в многосторонней встрече с председателями ассамблей Межпарламентского союза и руководства МПС. Мероприятие состоялось в Женеве и было приурочено к отмечаемым 30 июня 130-летию Межпарламентского союза и Международному дню парламентаризма.

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Предложение учредить Международный день парламентаризма, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, было выдвинуто российскими парламентариями в Санкт-Петербурге во время проведения 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. «Внесение в календарь Дня парламентаризма – это дань уважения институту парламентаризма как основному демократическому институту», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава СФ отметила, что встреча в штаб-квартире старейшей международной парламентской организации — хороший повод для диалога о путях ее развития, приоритетах деятельности.

Российские парламентарии высоко ценят сотрудничество с МПС, считают Межпарламентский союз одной из самых авторитетных международных площадок. «Это неполитизированный, неангажированный подлинно демократический парламентский институт».

Мы не должны останавливаться на достигнутом, необходимо развивать организацию, вовлекать все национальные делегации в активную работу по противодействию новым, актуальным вызовам и угрозам

Межпарламентский союз сыграл очень важную роль в развитии парламентаризма, помог наработать традиции парламентской дипломатии, сказала Валентина Матвиенко. «Тем не менее, мы не должны останавливаться на достигнутом, необходимо развивать организацию, вовлекать все национальные делегации в активную работу по противодействию новым, актуальным вызовам и угрозам, которые получают все более опасное развитие»,- отметила Валентина Матвиенко.

В. Матвиенко приняла участие в многосторонней встрече с председателями ассамблей Межпарламентского союза и руководства МПС

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В. Матвиенко приняла участие в многосторонней встрече с председателями ассамблей Межпарламентского союза и руководства МПС

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Константин Косачев и Игорь Каграманян

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Многосторонняя встреча с председателями ассамблей Межпарламентского союза и руководства МПС

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Ильяс Умаханов

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В. Матвиенко приняла участие в многосторонней встрече с председателями ассамблей Межпарламентского союза и руководства МПС

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Николай Журавлев и Ильяс Умаханов

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В. Матвиенко приняла участие в многосторонней встрече с председателями ассамблей Межпарламентского союза и руководства МПС

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Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг и Председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон

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Встреча делегации СФ с Председателем МПС Габриэлой Куэвас Баррон

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Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, Председатель Народной скупщины Республики Сербии Майя Гойкович, Председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Консультативного совета

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В. Матвиенко приняла участие в многосторонней встрече с председателями ассамблей Межпарламентского союза и руководства МПС

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«Для этого надо чаще встречаться, вести принципиальные дискуссии, вместе вырабатывать пути нашего движения вперед. В нынешнее тревожное время, в непростой международной обстановке парламентский диалог как никогда востребован. Мы можем и должны сыграть важную роль для обеспечения взаимопонимания и согласия на международной арене».

В связи с этим Россия последовательно выступает за укрепление международных парламентских институтов, подчеркнула глава СФ.

Наша встреча проходит в новом для МПС формате, отметила Валентина Матвиенко. Она напомнила, что именно российской делегацией была предложена практика проведения ежегодных встреч председателей Ассамблей МПС в формате «тройки» председателей двух предыдущих Ассамблей и одной предстоящей. Инициатива была затем поддержана Межпарламенским союзом. «Мне кажется это продуктивный формат, потому что он позволяет эффективно выстраивать работу Ассамблеи, обеспечивая преемственность и последовательность, дает возможность обменяться опытом в проведении сессий. Думаю, такие встречи станут регулярной практикой».

Валентина Матвиенко поддержала позицию руководства МПС о необходимости более частого проведения мероприятий Межпарламентского союза не только в штаб-квартире МПС, но и в странах-членах организации.

При этом Председатель СФ назвала правильным решение Межпарламентского союза не проводит Всемирные конференции спикеров парламентов в тех странах, которые вводят ограничения на участие членов национальных делегаций.

«Площадка МПС ценна именно тем, что здесь созданы равноправные условия для национальных делегаций. Мы благодарны руководству МПС за столь принципиальную позицию, а также за позицию о недопустимости санкций, каких‑либо ограничений в отношении парламентариев. Они противоречат принципам демократии, парламентаризма, ограничивают возможности широкого диалога парламентариев разных стран».

Санкции может вводить только Совет Безопасности ООН, все остальные ограничительные меры противоречат международному праву, указала Валентина Матвиенко. «В самых сложных международных ситуациях, в горячих точках именно парламентарии вели диалог, выполняли миротворческую миссию. Парламентская дипломатия может сыграть серьезную роль в противодействии проводимой рядом стран политики незаконных санкций. Нужно объединять усилия всех парламентов, чтобы добиться признания недопустимости введения санкций и ограничений в отношении парламентариев».

Валентина Матвиенко высказала надежду на то, что здравый смысл восторжествует, как это произошло недавно в Парламентской Ассамблее Совета Европы, где полномочия российской делегации были восстановлены в полном объеме.

«Это результат большой разъяснительной работы. Влияние на это решение оказал и Межпарламентский союз, который высказал свою жесткую позицию о недопустимости санкций в отношении парламентариев, которые представляют точку зрения миллионов своих избирателей».

Глава СФ также затронула тему продвижения культурного плюрализма и мира через межрелигиозный и межэтнический диалог. Россия выступила с инициативой провести Всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу с участием глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий. Это предложение было поддержано в итоговой декларации 137-й Ассамблеи МПС и затем вошло в резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. По решению 140-й Ассамблеи МПС в Дохе Всемирная конференция состоится 21 мая 2022 года в России.

Эта дата символична, поскольку 21 мая – учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В 2022 году завершается провозглашенное ЮНЕСКО Международное десятилетие сближения культур.

«Межэтническая и межрелигиозная рознь лежит в основе негативных процессов во многих странах мира. Это чрезвычайно важная проблема, решение которой требует объединения усилий международного сообщества», — сказала глава верхней палаты российского парламента.

Валентина Матвиенко убеждена, что в современном мире диалог культур и цивилизаций приобретает особое значение. В ходе недавней встречи «на полях» Петербургского международного экономического форума Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал предстоящую конференцию одним из приоритетных проектов для ООН, подчеркнула она.

Председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон в своем выступлении. рассказала об истории МПС, отметила значимость сегодняшней встречи. «Здесь собрались люди, которые ведут активную работу в организации по развитию и укреплению межпарламентского и межкультурного диалога. Мы должны совместно отстаивать принципы международного права».

Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг проинформировал о работе МПС. Союз становится все более универсальной организацией. «Мы добились многого. Необходимо продолжить работу по укреплению авторитета парламентов в мире, защите прав законодателей».

Во встрече участвовали Председатель Консультативного совета Государства Катар Ахмед Бен Абдалла Аль Махмуд и Председатель Народной скупщины Республики Сербии Майя Гойкович.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян. КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области

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