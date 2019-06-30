Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ отметил продуктивность состоявшейся в Женеве многосторонней встречи с участием председателей ассамблей Межпарламентского союза и руководства МПС.

Сегодня отмечаются 130-летие Межпарламентского союза и Международный день парламентаризма. День парламентаризма учрежден два года назад, но уже стал новой политической традицией. Об этом сказал заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Вице-спикер СФ в составе делегации Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга принял участие в приуроченной к Международному дню парламентаризма многосторонней встрече с участием трех председателей ассамблей Межпарламентского союза 2017–2019 года, Председателя и Генерального секретаря МПС.

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Ильяс Умаханов обратил внимание, что на многосторонней встрече «пятерки» представлены разные страны и континенты мира, что символизирует единство целей и задач всех парламентариев, которые объединяет Межпарламентский союз. «Это важная встреча, возможность обсудить актуальные вопросы той повестки, которая сегодня проводится руководством МПС».

Вице-спикер СФ напомнил, что на полях Петербургского международного экономического форума Валентина Матвиенко встречалась с Генеральным секретарем ООН. В ходе беседы обсуждался целый ряд инициатив, включая проведение Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Это предложение нашей страны было поддержано в ходе состоявшейся в 2017 году 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге и в 2018 году одобрено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Согласно решению 140-й Ассамблеи МПС в Дохе эта конференция состоится 21 мая 2022 года.

Взаимодействие с ООН по вопросам межконфессионального и межэтнического диалога, культурного разнообразия набирает обороты, оно результативно

«Последние два года продемонстрировали, что взаимодействие с ООН, в первую очередь по вопросам межконфессионального и межэтнического диалога, культурного разнообразия набирает обороты, оно результативно, и открывает новые перспективы», — подчеркнул Ильяс Умаханов.

В ходе визита делегации Совета Федерации в Швейцарскую Конфедерацию также состоялась встреча сенаторов с коллегами из Совета кантонов Федерального Собрания.

Вице-спикер СФ уверен, что такие встречи — хорошая возможность укреплять и развивать парламентский диалог, в рабочем режиме проговаривать и решать наиболее актуальные как двусторонние, так и международные проблемы, в том числе вопросы европейской безопасности.

Ильяс Умаханов отметил все возрастающую роль парламентов в современном мире. «В условиях, когда правительства стран не всегда могут договариваться, у парламентариев для этого есть более широкий маневр, возможности давать независимые, объективные оценки тех или иных решений. И, конечно, искать и находить конструктивные подходы, компромиссы при обсуждении острых актуальных вопросов международной политики».

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