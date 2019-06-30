Начало встречи с президентом МОК Томасом Бахом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Очень рад с Вами встретиться в Минске.

Думаю, мы можем поздравить наших белорусских коллег и друзей с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне.

Думаю, что для всех любителей спорта Ваш приезд в Белоруссию в этой связи – это тоже большое событие, потому что показывает интерес Международного олимпийского комитета к соревнованиям подобного рода, повышает даже ценность медалей, которые спортсмены завоёвывают.

Я очень рад Вас видеть.

Т.Бах (как переведено): Господин Президент, большое спасибо за Ваши слова.

Очень приятно, конечно, быть здесь, видеть Вас и иметь возможность с Вами поговорить. Вчера в Осаке мы видели друг друга только через стол.

Я, конечно, хотел Вас поздравить с количеством медалей, которые ваша команда здесь завоёвывает: уже пересекли линию в сто медалей, если меня правильно информировали, это большой успех. И надо учитывать, что эти соревнования являются квалификацией к [Олимпийским] играм в Токио.

Я разделяю Ваше мнение, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией этих игр. Атмосфера на стадионах – я уже посетил два или три соревнования – очень интересная, очень хорошая.

Очень приятно с Вами встретиться.

В.Путин: Я слушал внимательно Ваше выступление на «двадцатке». И, безусловно, мы желаем всего самого лучшего при подготовке и проведении Олимпийских игр и нашим друзьям в Японии – там занимаются организацией как раз наши друзья, которых я знаю много лет, – и конечно, Международному олимпийскому комитету.

Т.Бах: Большое спасибо за Ваши пожелания и за то, что Вы говорите, потому что вчера там [на саммите «Группы двадцати»] очень надо было выступить, потому что надо было попросить мировых лидеров, чтобы они поддержали Олимпийские игры, которые объединяют народы. Потому что в эти тяжёлые времена, которые переживают многие страны, объединяющее слово Олимпийского комитета может принести тоже мир.

В.Путин: Думаю, что в этом Вас все поддержат, господин президент.

Т.Бах: Большое спасибо, господин Президент.

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