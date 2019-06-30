Поручение об оперативном оказании помощи гражданам, пострадавшим от паводка в Иркутской области

Source: President of Russia – Kremlin
Текст поручения:
Д.А.Медведеву, Е.Н.Зиничеву, С.И.Меняйло, Ю.П.Трутневу, С.Г.Левченко
В целях оперативного оказания первоочередной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, обеспечьте:
а) безотлагательное налаживание системы оперативного информирования граждан о ходе чрезвычайной ситуации, порядке их действий и местах оказания необходимой помощи, прежде всего пунктах выдачи питьевой воды и товаров первой необходимости;
б) безотлагательное начало выплат денежных средств гражданам, пострадавшим от наводнения;
в) создание и необходимое оснащение пунктов временного размещения для эвакуированных граждан, включая жилищные условия, питание и медицинскую помощь;
г) бесперебойное обеспечение граждан питьевой (бутилированной) водой в требуемых объемах;
д) оперативное формирование списков эвакуированных граждан с указанием их фактического местонахождения;
е) установление жесткого контроля за ценами на товары (услуги) первой необходимости в зоне чрезвычайной ситуации;
ж) организацию размещения в лагерях отдыха, в том числе находящихся в других субъектах Российской Федерации, детей (семей с малолетними детьми);
з) проведение по мере создания условий работ по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;
и) формирование плана по решению вопроса обеспечения до начала холодов (начало сентября) жильем граждан, пострадавших от наводнения;
к) создание Правительственной комиссии по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л.Мутко.
Доклад – до 3 июля 2019 г., далее – раз в две недели.
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