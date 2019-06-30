Source: Russia Federal Space

#История#главное30.06.2019 10:19

105 лет со дня рождения Владимира Челомея

Сегодня, 30 июня, исполняется 105 лет со Дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, выдающегося генерального конструктора Владимира Николаевича Челомея. Именно под его руководством была разработана знаменитая ракета-носитель «Протон».

Владимир Челомей родился 30 июня 1914 года в семье учителей народной школы губернского города Седльце Привислинского края Российской империи (ныне Польша). В 1937 году он окончил Киевский авиационный институт, дипломная работа «Колебания в авиационных двигателях» была признана ученым советом выдающейся, на уровне кандидатской диссертации. В 1939 году В. Н. Челомей защитил кандидатскую диссертацию на тему «Динамическая устойчивость элементов авиационных конструкций».

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Видеоэнциклопедия «Конструкторы» телестудии Роскосмоса

В 1941 году Челомей начал работать в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) в Москве, где уже в 1942-м им был создан первый в СССР пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, который устанавливался на ряде летательных аппаратов. В 1944 году он назначается главным конструктором и директором опытного авиационного завода № 51 Министерства авиационной промышленности (МАП), это стало началом новой организации, со своей тематикой, задачами, принципами и методами работы, которые привил коллективу его главный конструктор.

В период с 1944 по 1953 гг. под руководством Челомея были спроектированы, изготовлены и прошли летные испытания беспилотные летательные аппараты с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем для уничтожения объектов и целей на значительном удалении от рубежа пуска с авиационных носителей. В 1954 году под руководством В. Н. Челомея на базе завода в Тушино была организована Специальная конструкторская группа (СКГ), на которую была возложена задача по доведению до сдачи на вооружение самолета-снаряда 10Х с наземным стартом. Основу этой группы составили сотрудники, работавшие в коллективе завода № 51 в 1944 — 1953 годах.

В 1955 г. СКГ реорганизуется в Союзное опытно-конструкторское бюро № 52 во главе с В. Н. Челомеем, и коллектив переводится в г. Реутов Московской области на территорию Реутовского механического завода. В это время генеральный конструктор со своим коллективом вел напряженную работу над созданием ракеты П-5. В результате были созданы и сданы на вооружение ВМФ комплексы морского базирования (П-5, П-5Д) и наземного базирования (С-5), оснащенные крылатыми ракетами, предназначенными для поражения целей, расположенных как на побережье, так и в глубине территории противника.

В 60-е годы предприятие Челомея создает комплексы ракетного оружия с противокорабельной самонаводящейся крылатой ракетой с подводным стартом. Первый из таких комплексов — «Аметист» — в 1968 году был сдан на вооружение ВМФ. Создание для ВМФ комплексов ракетного оружия большой дальности привело к необходимости разработки системы глобальной морской космической разведки для обеспечения данными загоризонтного целеуказания носителей этого вида оружия при применении его по подвижным морским целям. В. Н. Челомей и его предприятие взялись решить и эту задачу.

Предполагалось, что космические аппараты системы морской разведки будут выводиться на орбиту ракетой-носителем среднего класса, разработанной также в ОКБ Челомея. Эта же ракета должна была выводить в космос и первый в мире маневрирующий спутник, разработка и изготовление которого также шли на предприятии. Ракета-носитель получила обозначение УР-200 и имела стартовую массу около 140 тонн. 4 ноября 1963 года был произведен первый пуск новой ракеты. Затем было осуществлено еще 8 успешных пусков, подтвердивших высокие летные качества ракеты и возможности коллектива. Однако открытый старт ракетного комплекса не отвечал требованиям того времени, и его дальнейшая разработка была прекращена.

В 1963 году был произведен запуск первого в мире маневрирующего спутника военного назначения «Полет-1». Параллельно начались работы по осуществлению космических программ с участием человека в интересах Министерства обороны страны. Разработку проектов производило также ОКБ-52 под руководством В. Н. Челомея. Первые проработки космических проектов пилотируемых аппаратов показали, что для обеспечения полноценной, безопасной и эффективной пилотируемой программы необходима ракета-носитель стартовой массой около 500 тонн, способная выводить на опорную орбиту около 15 тонн полезной нагрузки. Этот носитель получил обозначение УР-500.

В 1964 году В. Н. Челомей предложил концепцию орбитальной пилотируемой станции (ОПС) для решения различных, в первую очередь оборонных задач. Он видел в ОПС мощнейшее средство оперативной космической разведки. Предполагалось создавать наблюдательный пункт с комфортными условиями существования для сменяемого экипажа из двух-трех человек, срок существования станции 1-2 года, вывод носителем УР-500К.

В 1965 году ОКБ-52 было преобразовано в Центральное конструкторское бюро машиностроения Министерства общего машиностроения (ЦКБМ). В период 1965-1968 гг., на этапе отработки ракеты УР-500 в двух и трехступенчатом вариантах, ЦКБМ были созданы и запущены в космос четыре научные станции серии «Протон» массой от 12 до 17 тонн для исследования частиц высоких и сверхвысоких энергий. В то же время прогрессивные технические решения ракеты УР-500 позволили в рамках разработанного в ОКБ-52 в 1964–1965 гг. проекта по облету Луны человеком поставить вопрос разработки трехступенчатой ракеты-носителя и создать в короткое время тяжелую ракету-носитель УР-500К, позже названную «Протон». В дальнейшем именно она обеспечила запуски в космос пилотируемых станций «Салют», автоматических станций «Алмаз», аппаратов «Венера», «Зонд», «Луна», «Марс», базового блока и модулей комплекса «Мир», множества телекоммуникационных и военных космических аппаратов, а также двух базовых блоков Международной космической станции.

На базе приобретенного опыта с 1963 по 1967 гг. на предприятии Челомея был разработан и сдан на вооружение ракетный комплекс с ампулизированной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) легкого класса УР-100. К 1970 г. на боевое дежурство было поставлено около 1000 ракет УР-100, чем был достигнут паритет стратегических сил нашей страны и США. До середины 80-х годов предприятие Челомея создало и сдало на вооружение несколько модификаций ракетных комплексов с МБР этого класса.

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Документальный фильм телестудии Роскосмоса «Звездные войны Владимира Челомея», 2014 год

Владимир Николаевич Челомей отдал космонавтике более 30 лет своей жизни. Он является одним из славной плеяды главных конструкторов ракетно-космической техники. Пожалуй, он был единственным в мире конструктором боевых межконтинентальных баллистических ракет, который с блеском разрабатывал крылатые ракеты, космические аппараты и долговременные орбитальные станции. Его идеи, как показала практика, часто опережали время, поначалу казались нереализуемыми и вызывали неприятие у многих руководителей ракетно-космической отрасли и лиц, принимающих решения. Тем не менее, тщательная проработка научного обоснования новых предложений, хорошо продуманная экспериментальная база, как правило, пробивали дорогу новым идеям.

«Не думайте, что всё уже открыто и сделано. Очень важно научиться видеть необычные явления, а потом понять их и объяснить»

В. Н. Челомей

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