French News: 105 ans de la naissance de Vladimir Chelomey

Source: Espace fédéral russe

# Histoire # la chose principale 30.06.2019 10: 19105 ans depuis la naissance de Vladimir Chelomey Nous célébrons aujourd’hui, le 30 juin, 105 ans depuis l’anniversaire de deux fois le héros du travail socialiste, l’excellent designer général Vladimir Nikolaevich Chelomey. C’est sous sa direction que fut créée la fameuse fusée Proton.Wladimir Chelomei est né le 30 juin 1914 dans une famille d’enseignants de l’école populaire de la ville de Siedlce, dans la région de Privislinsky de l’empire russe (aujourd’hui la Pologne). Diplômé de l’Institut de l’aviation de Kiev en 1937, le conseil des académiciens a reconnu la thèse «Oscillations dans les moteurs d’avion» exceptionnelle au niveau de la thèse du candidat. En 1939, V.N. Chelomey a soutenu sa thèse sur le thème «Stabilité dynamique des éléments de structure d’aéronef». [Contenu intégré] Encyclopédie vidéo «Les concepteurs» du studio de télévision Roscosmos

Vladimir Nikolaevich Chelomey a consacré plus de 30 ans à la cosmonautique. Il fait partie de la glorieuse pléiade des concepteurs en chef de la technologie des fusées et de l’espace. Peut-être était-il le seul concepteur de missiles balistiques intercontinentaux de combat à avoir brillamment mis au point des missiles de croisière, des engins spatiaux et des stations orbitales à long terme. Comme le montre la pratique, ses idées étaient souvent à l’avance. Au début, elles semblaient irréalisables et ont provoqué le rejet de nombreux dirigeants et décideurs de l’industrie des fusées et de l’espace. Néanmoins, une étude approfondie de la justification scientifique de nouvelles propositions, une base expérimentale bien pensée, a généralement laissé la place à de nouvelles idées.

«Ne pensez pas que tout est déjà ouvert et fait. Il est très important d’apprendre à voir des phénomènes inhabituels, puis de les comprendre et de les expliquer. »V. N. Chelomey

