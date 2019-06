French News: La ministre d’État Annen se rend en Amérique centrale et au Mexique

Source: Auswärtiges AmtMein La visite dans trois pays d’Amérique centrale et au Mexique se déroule à une époque passionnante. Les pays d’Amérique latine sont confrontés à des défis différents et d’une portée considérable: la sécurité intérieure, l’érosion de l’ordre international, l’augmentation de la migration sud-nord et le renforcement du verrouillage des États-Unis. L’initiative du ministre fédéral en faveur de l’Amérique latine vise à unir ses efforts outre-Atlantique et à renforcer l’ordre multilatéral. Cela signifie que nous voulons travailler ensemble aussi étroitement que possible. Mais cela signifie également que nous offrons notre soutien là où nous pouvons être utiles.

MIL OSI