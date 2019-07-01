А. Варфоломеев: Народный Хурал Бурятии работает на стабильность и социально-экономическое развитие Республики

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия регионального парламента.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия Народного Хурала Бурятии.

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Сенатор огласил депутатам приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в котором отмечена успешная деятельность Законодательного Собрания Бурятии по созданию условий для динамичного развития региона. В приветствии Председатель СФ выразила уверенность в том, что сотрудничество Совета Федерации и Народного Хурала будет и в дальнейшем плодотворным.

Выступая на торжественном собрании, Александр Варфоломеев отметил, что прошедшие 25 лет были периодом напряженной работы, серьезных решений, противоречивых событий. Несмотря на определенные сложности, каждый депутат стремился и стремится работать на благо жителей Бурятии, подчеркнул сенатор.

А. Варфоломеев принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия регионального парламента

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А. Варфоломеев принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия регионального парламента

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А. Варфоломеев принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия регионального парламента

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А. Варфоломеев принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия регионального парламента

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А. Варфоломеев принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия регионального парламента

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А. Варфоломеев принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия регионального парламента

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А. Варфоломеев принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия регионального парламента

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«Парламентаризм в Бурятии имеет давние и прочные традиции. Соблюдать и развивать эти традиции, все делать для укрепления стабильности, межнационального согласия и устойчивого социально-экономического развития — это то, над чем должны работать депутаты, которые поддерживают плодотворную связь с комитетами Совета Федерации», – заявил Александр Варфоломеев.

Сенатор вручил награды Совета Федерации группе депутатов Народного Хурала и ветеранам, которые внесли серьезный вклад в эффективную законотворческую деятельность регионального парламента.

В торжественном собрании приняли участие глава Республики Бурятия Александр Цыденов, ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия председатель Народного Хурала Республики Владимир Павлов, ПавловВладимир АнатольевичПредседатель Народного Хурала Республики Бурятия член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия главный федеральный инспектор в Республике Бурятия Сергей Ромахин, депутаты региональных парламентов Республики Саха (Якутия), Республики Калмыкия, Иркутской области, Забайкальского края, Селенгинского аймага Монголии.

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