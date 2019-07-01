В Минске торжественно завершились II Европейские игры

Source: Russia Ministry of Sport

30 июня в Минске (Республика Беларусь) на национальном олимпийском стадионе «Динамо» состоялась торжественная церемония закрытия II Европейских игр.

На мероприятии присутствовали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Армения Армен Саркисян, а также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич и другие официальные лица.

На главной арене Минска собрались делегации из 50 стран-участниц и более 22 тысяч болельщиков. На параде флагов российский триколор нёс двукратный победитель Европейских игр по пулевой стрельбе Сергей Каменский.

«Европейские игры стали торжеством ярких эмоций, – обратился к участникам церемонии глава Белоруссии Александр Лукашенко. – За 10 дней мы видели всё: радость, счастье и разочарование. Таков его величество спорт. Прежде чем погасить пламя мира, позвольте сказать спасибо организаторам Игр, журналистам, судьям, тренерам, волонтёрам, болельщикам и, конечно же, атлетам, которые самоотверженно отстаивали честь своих стран».

«Игры стали настоящим праздником спорта, – сказал глава ЕОК Янез Кочиянчич. – Совместно с нашими друзьями мы провели мультиспортивный форум, по масштабности уступающий только Олимпийским играм». Янез Кочиянчич также поздравил сборную России, завоевавшую в Минске наибольшее количество медалей.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта приняли участие около 4000 спортсменов из 50 стран. Было разыграно 200 комплектов наград.

Сборная России победила в общекомандном зачёте, завоевав 109 наград (44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые), второе место заняла сборная Республики Беларусь (24-16-29), третье – сборная Украины (16-17-18).

Следующие Европейские игры пройдут в 2023 году в польском Кракове.

Фото: Сергей Бобылев, Наталия Федосенко, Татьяна Белякова / ТАСС, Татьяна Зенкович / EPA-EFE

Пресс-служба Минспорта России

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