Source: Russia – Council of the Federation
Речь шла о возможности создания совместных проектов в туристической и культурной сферах.
Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области встретился с членами группы дружбы Народной скупщины Республики Сербии с Советом Федерации.
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Во встрече приняли участие председатель Комитета по делам Косово и Метохии Народной скупщины Республики Сербия Милован Дрецун и старший советник Посольства Республики Сербия в России Бранислав Радойчич.
Речь шла о возможности создания совместных проектов в туристической и культурной сферах.
В. Рязанский встретился с членами группы дружбы Народной скупщины Республики Сербии с Советом Федерации
«Наибольший интерес сербских парламентариев вызывает опыт государственного устройства Республики Татарстан. Сербские коллеги в ближайшее время планируют совершить туда поездку для обмена опытом», — пояснил Валерий Рязанский.
Представители Народной скупщины заявили о заинтересованности в дальнейших совместных с российскими парламентариями проведениях мероприятий, а также их популяризации в средствах массовой информации.