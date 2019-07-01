Source: Russia – Council of the Federation

Речь шла о возможности создания совместных проектов в туристической и культурной сферах.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области встретился с членами группы дружбы Народной скупщины Республики Сербии с Советом Федерации.

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Во встрече приняли участие председатель Комитета по делам Косово и Метохии Народной скупщины Республики Сербия Милован Дрецун и старший советник Посольства Республики Сербия в России Бранислав Радойчич.

Речь шла о возможности создания совместных проектов в туристической и культурной сферах.

В. Рязанский встретился с членами группы дружбы Народной скупщины Республики Сербии с Советом Федерации

«Наибольший интерес сербских парламентариев вызывает опыт государственного устройства Республики Татарстан. Сербские коллеги в ближайшее время планируют совершить туда поездку для обмена опытом», — пояснил Валерий Рязанский.

Представители Народной скупщины заявили о заинтересованности в дальнейших совместных с российскими парламентариями проведениях мероприятий, а также их популяризации в средствах массовой информации.

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