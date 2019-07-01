В Университете обсудили развитие сотрудничества со Штаб-квартирой Институтов Конфуция

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Приветствуя гостей, заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин отметил, что за последние годы Университет проделал большую работу по расширению взаимодействия со Штаб-квартирой Институтов Конфуция. Сегодня изучение китайского языка и Китая в целом в России переживает подъем. Число студентов Санкт-Петербургского университета, изучающих китайский язык, превышает 1000 человек, а количество активных слушателей онлайн-курсов СПбГУ по китайскому языку, размещенных на платформах «Открытое образование» и Coursera, в настоящее время приближается к отметке в 100 тысяч активных слушателей. При этом сотрудничество Университета с Ханьбань не ограничивается преподаванием китайского языка и активно развивается по множеству направлений, включая совместное проведение конференций и семинаров.

Научно-образовательный проект ДОП «Институт Конфуция» в СПбГУ входит в десятку лучших подобных подразделений во всем мире.

Заместитель директора Штаб-квартиры Институтов Конфуция Цзин Вэй

«Санкт-Петербургский университет — это авторитетный, невероятно известный во всем мире вуз. Его выпускниками являются огромное число талантливых ученых, поэтому для нас большая радость сотрудничать с вами, — подчеркнула г-жа Цзин. — Сейчас российско-китайские отношения переживают удивительное время, и этот год для наших стран особенный: мы отмечаем 70-летие со дня установления дипломатических отношений. Недавно председатель КНР Си Цзиньпин получил звание почетного доктора СПбГУ, что знаменует новую эпоху в истории стратегического партнерства России и Китая. И для нас важно чтобы Институт Конфуция стал платформой, с помощью которой мы сможем обогатить и внести новое содержание в развитие отношений двух стран». Она также добавила, что ДОП «Институт Конфуция» СПбГУ носит звание передовой, и предложила создать пособие по менеджменту культурных проектов, на которое могли бы ориентироваться в своей деятельности другие российские институты.

В ходе встречи Сергей Андрюшин внес несколько предложений по развитию сотрудничества Санкт-Петербургского университета со Штаб-квартирой Институтов Конфуция. Одним из таких направлений может стать приглашение в СПбГУ выдающихся китайских преподавателей.

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образовательных программ, посвященных Китаю, действуют сегодня в Университете. Их количество увеличивается.

Они весьма популярны среди абитуриентов, и для их качественной реализации необходимы профессора, которые могли бы читать отдельные курсы, посвященные предметам в рамках этих программ. Другими перспективными направлениями взаимодействия являются проведение совместных научных конференций, посвященных изучению Китая и российско-китайских отношений, участие в проектах, реализующихся при поддержке китайских вузов — партнеров СПбГУ, а также в культурных мероприятиях. Также Сергей Андрюшин рассказал, что в Университете существуют тематические аудитории, посвященные разным странам мира, например японская или тайская, и предложил создать кабинет, посвященный Китаю. Разработкой его оформления смогут заняться студенты-дизайнеры СПбГУ.

Представители Государственной комиссии по распространению китайского языка за рубежом сообщили, что готовы поддержать все высказанные инициативы. Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что Штаб-квартира Институтов Конфуция поддерживает проекты по продвижению в Китае русского языка и культуры, поэтому к универсантам обратились с просьбой присылать идеи по представлению российского образования в рамках уже имеющегося сотрудничества.

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