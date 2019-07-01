Генеральной прокуратурой организована и проводится проверка в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту «Шереметьево»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Виниченко сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту «Шереметьево». В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки.

Ранее, в связи с уже имевшим место фактом массовой задержки обработки багажа в аэропорту «Шереметьево» в первых числах июня текущего года Московской межрегиональной транспортной прокуратурой была организована проверка соблюдения требований законодательства. В ходе проверки установлено, что обслуживание багажа пассажиров на основании договоров с авиакомпаниями осуществлялось ООО «Шереметьево Хэндлинг». При этом обществом была некачественно спланирована работа по обработке большого объема багажа.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой руководству ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг» внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, в связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в отношении виновных юридических и должностных лиц.

По итогам выезда комиссии и дополнительных проверочных мероприятий незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений прав пассажиров и привлечение к ответственности виновных лиц.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI