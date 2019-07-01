Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#главное01.07.2019 13:42

Главкосмос подписал контракт на подготовку индийских астронавтов

Главкосмос (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований 27 июня 2019 года подписали контракт на поддержку отбора, медицинское обследование и космическую подготовку индийских астронавтов.

Подписи под договором поставили первый заместитель генерального директора Главкосмоса Наталья Локтева и руководитель Центра, доктор Унникришнан Наир.

Главкосмос окажет услуги по консультационной поддержке отбора кандидатов в индийские астронавты, их медицинскому обследованию для допуска к специальным тренировкам по программе подготовки к космическому полету, а также подготовке отобранных по результатам медицинского обследования индийских астронавтов к космическому полету.

Работы будут осуществляться при поддержке Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и Федерального государственного бюджетного учреждения науки — Государственного научного центра Российской Федерации — Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

***

Центр пилотируемых космических полетов — подразделение Индийской организации космических исследований. Его задача — разработка систем жизнеобеспечения, подготовка экипажа и планирование будущих миссий в рамках проекта «Гаганьян» («Небесный корабль») по созданию пилотируемого космического корабля Индии и отправке в космос индийских астронавтов.

Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос», главной задачей которого является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами, включающими в себя производство космических аппаратов различного назначения, услуги по запуску, управление космическими системами, прием и обработку данных с космических аппаратов, обучение, а также координацию всех данных процессов. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 120 международных контрактов, в том числе, осуществлен запуск более 90 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки с российских космодромов.

MIL OSI